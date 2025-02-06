人民网迪拜2月6日电（记者管克江、任皓宇）2月5日晚，位于迪拜的第六届阿联酋特警挑战赛现场，祥狮舞动，红旗飘扬。在现场观众的助威呐喊声中，中国特警队员紧密协作，爬绳、穿网、攀墙，翻越障碍赛场一个个项目，以优异成绩完成挑战。经过连续五日的比赛，浙江特警队和安徽特警队勇夺第六届阿联酋特警挑战赛冠军和季军。公安部派出的特警队也获得优秀成绩。

中国特警队员在比赛中。人民网记者 管克江摄

此次挑战赛共有来自46个国家的105支队伍参加，参赛国家数量打破同类赛事吉尼斯世界纪录。挑战赛设置了火力突击、闪电冲房、警官营救、塔楼突击和极限越障五项竞赛项目。中国派出三支特警队伍，在不同项目中各有亮眼表现。

中国特警队员在比赛中翻越障碍。人民网记者 任皓宇摄

“比完之后感觉整个人都沉浸在红色海洋，周围都是红旗和我们的华侨华人，像是回到了主场。”来自浙江特警队的刘朋表示，在教官团队和大家的支持努力下，队员们倍感温暖，努力拼搏。“祖国伟大，特警必胜！”

浙江特警队教练李王表示，队员们克服伤病困扰，坚持训练，敢打敢拼，在与世界各国的特警队员比赛中表现出色。接下来大家也将继续努力，不断超越自我。

颁奖现场。人民网记者 任皓宇摄

“在这个世界特警的舞台与100余支队伍同台竞技、相互切磋、共同提高，是一件很快乐的事情。”浙江省公安厅巡特警总队总队长王一军说：“有强大祖国做我们的后盾，有海外华侨华人的支持，我们全体参赛队员、教官队伍不辱使命、为国争光，我们倍感骄傲、倍感荣光。”

中国代表团领队吴笑颜表示，在五天的比赛中，中国特警克服多重挑战，协力合作，体现了敢打敢拼、坚韧不拔、勇往直前、敢攀高峰的精神。“与世界各国特警同台竞技，我们成功展现了中国特警的风采。”

“春节前特警队员就已经到达，这些天来大家的表现都非常棒，我为他们感到骄傲。”中国驻迪拜总领事欧渤芊表示，此次比赛有100余支队伍参加，中国特警队员比出了精气神，比出了实力，也比出了中国与世界各国站在一个平台共同前进的气象和胸怀。

中国特警队来阿比赛吸引了众多当地中资机构和华侨华人提供保障支持或到现场助威。一位华侨华人代表表示，我们为中国特警队的精彩表现而欢呼，更为背后那份对国家、对人民的深情厚谊而动容。中国特警队员在国际赛场上展现了中国警察的风采，让世界看到了中国的力量与担当；用实际行动诠释了忠诚与奉献，让每一个中国人因国家的强大而倍感自豪。让我们携手并进，共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量！

各界民众与中国特警队员合影。人民网记者 任皓宇摄

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