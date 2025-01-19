人民网迪拜1月19日电 （记者管克江）迪拜阿塞夫区位于老城迪拜湾畔。上百年前，采珍珠是当地贝都因人最重要的产业之一，而阿塞夫区则是采珠船的母港。如今，政府把这块区域改造成文化旅游区，在充满阿拉伯风格的旧式街道中，手工艺品商店鳞次栉比，餐厅美食琳琅满目，活动广场经常举办各种演出和比赛。游客还可以乘坐木船游览迪拜湾。

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