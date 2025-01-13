美国战略界、工商界等人士表示——

本报记者 张梦旭 张朋辉 张博岚

中美关系稳定发展既关乎两国人民，也关乎人类前途命运。近半个世纪以来，中美关系虽历经风雨，但总体向前发展，不仅增进了两国人民的福祉，也促进了世界和平、稳定和繁荣。历史证明，中美合则两利，斗则俱伤。当前，两国关系站在新的十字路口。美国战略界、工商界等人士表示，美中应从历史中汲取智慧和力量，保持沟通，拓展合作，管控分歧，推动双边关系朝着稳定、健康、可持续的方向发展，共同造福两国人民，携手应对全球性挑战。

“美中应以史为鉴，以更有智慧的方式处理双边关系”

战略认知是中美关系中根本的、管总的问题。中美关系的发展历程表明，如果两国做伙伴，求同存异，中美关系就能够取得长足发展。如果把对方当对手，恶性竞争，中美关系就会遭遇波折甚至倒退。

“美中应以史为鉴，以更有智慧的方式处理双边关系，打造稳定基础，消解对抗态势，共同应对全球性挑战。”美国哈佛大学教授艾利森在接受媒体采访时表示，“美中应避免陷入‘修昔底德陷阱’，找到正确相处之道对两国和世界都很重要。”他进一步解释说，他之所以提出“修昔底德陷阱”这一概念，就是为了警示新兴大国与守成大国之间的冲突风险。纵观历史，两者之间的冲突并非不可避免。

美国著名国际关系学者约瑟夫·奈在其新著《软实力与中美竞合》中表示，不能用“新冷战”来界定美中关系。他认为，美中之间存在竞争与合作，但不构成“生存威胁”，两国在经济、社会、生态上都相互依存，全面脱钩是不可能的。美中应管理好双边关系，把握好竞争与合作的边界与平衡，在应对全球性挑战等方面开展合作。

美国昆西治国方略研究所最近发布报告表示，美国国内有关要求美中全面脱钩和停止接触的言论，不利于美中双边关系发展——这一关系有助于美国的繁荣和技术进步，“美中应建立互惠而非排斥的新经济关系”。

美国专栏作家、知名国际关系评论员法里德·扎卡里亚近日在接受美国《外交政策》杂志采访时表示，中国的发展得益于经济全球化及和平稳定的国际环境，中国不是当前国际秩序的挑战者，而是经济全球化的推动者。美方不应该夸大中国挑战，发出“不必要的反华言论”，更不应该以对抗方式处理美中关系。

“美中两国经济相互依存，试图完全切断两国间紧密的价值链是不明智的”

中美经贸关系是两国关系的重要组成部分，为两国人民带来了许多实实在在的福祉。两国建交以来，双边贸易额增长了200多倍。中国海关总署统计，2024年前11个月，中美进出口总值达4.44万亿元人民币，同比增长4.2%。当前，中美双向投资存量超过2600亿美元，超过7万家美国企业在华投资兴业，年利润达500亿美元；中国投资也拉动了美国就业，助力美国地方经济发展。

“贸易往来是美中关系的有力支撑。”美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，在美国的中国企业和在中国的美国企业这几年展现出了“弹性和韧性”，经济纽带将继续在美中关系中发挥重要作用，“虽然挑战仍然存在，但我不会低估美中商界的创造力、调动资源能力以及在挑战中寻找解决办法的决心。”

“美中关系是全球稳定的支柱。”中国美国商会会长何迈可认为，中国更深层次地融入全球供应链并致力于高水平现代化建设，让许多在华经营的美国企业重新有了获得感，并且拥有了更多创新机会。

近年来，美国企业积极来华参加进博会、广交会、链博会等大型经贸活动，继续投资中国、深耕中国、赢在中国。美国安达集团董事长埃文·格林伯格在美国《外交政策》杂志撰文表示，“美国的对华战略必须改变”。格林伯格认为，“美中两国经济相互依存，试图完全切断两国间紧密的价值链是不明智的，不仅几乎不可能实现，而且会对美国经济造成损害。”

美国农业部代理副部长帮办贾森·哈夫梅斯特表示，期待与中国开展更多友好合作，“尤其在农业贸易方面逐步走向纵深，推动双方农产品贸易走向更高的发展阶段。”

“共同努力，争取让美中关系朝着积极方向发展”

当今时代，人类是休戚与共的命运共同体。大国竞争不符合时代潮流，也解决不了中美两国和世界面临的问题。中美作为世界前两大经济体和联合国安理会常任理事国，应该时刻考量人类前途命运，为世界和平担当，为全球提供公共产品，为世界团结发挥积极作用。

“如果要实现一个稳定的21世纪，美中必须携手合作。如果竞争和合作完全被对抗所取代，那么我们两国必将面临一个混乱的21世纪。”美国专栏作家托马斯·弗里德曼不久前在美国《纽约时报》撰文表示，世界正面临迅猛发展的人工智能、气候变化等挑战，美国和中国携手能够给世界带来希望。

不久前，中美两国政府代表在北京换文续签《中美科技合作协定》，将这一具有45年历史的协定延期5年。位于美国首都华盛顿的中美研究中心特聘研究员丹尼斯·西蒙在媒体撰文表示，美中续约是“非常积极的发展”。美国国务院高级官员表示，在该协定框架下，美国国家海洋和大气管理局以及能源部、农业部等机构可以提出与中国伙伴的合作建议，并建立数据共享协议及联合研究项目。

“美中关系稳定、健康、可持续发展不仅符合两国人民的利益，也是国际社会的普遍期待。美中冲突、对抗的后果是双方都不能承受的，也将给世界带来巨大冲击。”美国丹佛大学国际关系学院教授兼美中合作中心主任赵穗生表示，美国与中国应着眼长远，发展建设性关系，这是两国应该承担的大国责任，也有助于大国关系稳定，有利于开展国际合作，可以帮助人类更好面对全球性挑战。希望两国政府及社会各界加强沟通对话，增进了解，深化合作。

美中关系全国委员会会长斯蒂芬·欧伦斯在中美研究中心发言时表示，越是在美中关系困难的时候，越要有勇气推动两国合作，美中建设性、富有成效的关系将给美国人民带来实实在在的福祉，“各方应共同努力，争取让美中关系朝着积极方向发展”。

《 人民日报 》（ 2025年01月13日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)