——访德国巴伐利亚州副州长艾旺格

本报记者 刘仲华 郭梓云

“巴伐利亚州与中方经济合作潜力巨大。随着人工智能、数字化等技术重要性不断凸显，双方合作迎来新机遇，特别是在绿色科技、循环经济领域。”德国巴伐利亚州副州长兼州经济、发展和能源部长胡贝特·艾旺格日前在接受本报记者专访时表示。

当前，约有500家中国企业在巴伐利亚州投资运营，超过2000家当地企业与中国有直接业务往来。“多年来，中国一直是巴伐利亚州十分重要的贸易伙伴。”艾旺格说，从2013年到2023年，中国和巴伐利亚州的贸易额从约270亿欧元增至530亿欧元。双方在汽车工业、机械制造、电子和环境技术领域的合作成果尤为突出。巴伐利亚州与中国山东省、广东省和四川省保持着友好省州关系，还与中国多个城市建立了合作关系。

不久前，艾旺格对中国进行了为期4天的访问。“访华期间，我们与中方讨论了自动驾驶、绿色出行等话题。中国企业擅长开发新产品、推动新商业理念快速落地，在基础设施建设、投产等方面的落实速度也很快。与中国供应商联系紧密的德国企业非常看重这些有利条件。我也能感受到中国对加强对外商业联系和推动经贸合作有着非常浓厚的兴趣。”艾旺格表示。

汽车产业是中德合作最重要的领域之一。在华期间，艾旺格走访了不少中国车企。他表示，中国市场对德国车企的出口至关重要。巴伐利亚车企与中国市场建立了密切联系，多家车企在中国设有生产基地，并将继续扩大在中国的业务。

中国的科技进步令艾旺格印象深刻。他表示：“中国是巴伐利亚企业的理想合作伙伴，双方经济互补性强，务实合作让我们取得更大成功。”艾旺格认为，中国在人工智能技术研发方面处于世界领先地位，巴伐利亚企业可以从中获益。

艾旺格说：“中国企业对投资巴伐利亚州的兴趣日益浓厚，生产规模也不断扩大，尤其是在交通、能源、医疗以及机器人等领域。我们非常欢迎富有创新精神的中国企业。巴伐利亚州机械制造行业在中国拥有巨大增长潜力，并从中国的强劲需求中获益。许多巴伐利亚企业不断深化与中方伙伴的合作，积极探索适应中国市场的商业模式。这种灵活性和适应性为企业带来了良好的经营业绩，提高了企业竞争力。”

艾旺格表示，中国越来越重视绿色技术和可持续发展，为巴伐利亚企业提供了新机遇。德国是中国光伏组件的主要买家之一，巴伐利亚州的绿色能源整合技术已出口到中国。巴伐利亚州可以在可再生能源项目的推进速度和成本效益方面向中国学习，也欢迎中国在系统设计和应用普及方面借鉴巴伐利亚州经验。艾旺格认为，绿色氢能将是应对气候变化的重要因素，双方可以推动氢能生产利用以及相关基础设施建设。

（本报慕尼黑电）

《 人民日报 》（ 2025年01月13日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)