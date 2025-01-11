人民网迪拜1月11日电 （记者管克江）阿联酋国际摩托艇锦标赛1月10日和11日在迪拜朱美拉日出海滩举行，来自阿联酋、卡塔尔、法国、俄罗斯等国的60名选手参加了十个组别的比赛。这也是国际摩托艇联盟2025年赛历中首个国际赛事。

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