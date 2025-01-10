新华社阿布贾1月10日电 2025年1月10日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在结束对纳米比亚、刚果（布）、乍得、尼日利亚的访问后接受中国媒体的采访。全文如下：

一、问：此行延续了中国外长连续35年新年首访非洲的传统。世界百年变局冲击下，这一传统有何现实意义？此访有何突出感受？

王毅：中国外长每次新年首访必到非洲，这是中国外交的优良传统和鲜明特色。这一作法35年来一以贯之，从未改变，从不动摇，在国际交往史上独一无二、独树一帜。我们希望通过坚持新年首访这一传统，向世界表明，无论国际地区形势发生什么变化，中国初心不改，始终是非洲兄弟姐妹们最可信的朋友，始终是非洲各国追求发展振兴最可靠的伙伴，始终是非洲在国际舞台上最坚强的后盾，始终把非洲置于中国外交全局的优先和重要位置。

非洲是发展中国家最集中的大陆，国际社会理应更多关心和支持非洲。中国外交历来主持公道，践行平等。我们从非洲争取民族独立解放到现在谋求发展振兴，都坚定支持非洲的正当诉求，都明确主张解决对非洲的历史不公，这也从根本上体现了中国共产党的国际主义精神和天下大同的世界情怀。

非洲国家将心比心，也坚定支持中国维护国家主权和领土完整的正当立场，在涉及中国核心利益和重大关切的问题上，毫不犹豫地与中国站在一起。此访期间，非方领导人纷纷重申将继续坚定奉行一个中国原则、支持中国的统一大业。非方还就西藏地震灾害向中方表示慰问，彰显了中非人民之间的深厚情谊。

此访也是落实2024年中非合作论坛北京峰会成果之旅。在习近平主席亲自擘画下，中国与非洲所有建交国实现了战略伙伴关系“全覆盖”，中非命运共同体定位提升至“全天候”层级，峰会取得的丰硕成果展现出中非合作的壮丽气象。此访的中心话题，就是如何把习近平主席提出的中非携手推进现代化“十大伙伴行动”落地落实，将中非达成的一系列战略共识转化为中非关系持之以恒的发展动力。一路上，非洲国家励精图治、发展振兴的情景令人振奋，中非共逐现代化之梦的合作硕果催人奋进。中非传统友谊得到弘扬，互利合作之路越走越宽，多边协调配合更为紧密，中非双方正在成为引领全球南方团结合作的重要力量。

二、问：习近平主席在中非合作论坛北京峰会提出中非携手推进现代化六大主张和“十大伙伴行动”，请问中非双方对下步论坛峰会成果落实有哪些设想？

王毅：今年是中非合作论坛成立25周年，也是北京峰会成果落实开局之年。我同往访四国总统、外长等就峰会成果落实深入交流、达成广泛共识。刚果（布）总统萨苏等非方领导人明确表示，“十大伙伴行动”覆盖中非合作的所有领域，针对非洲面临的所有挑战，完全符合非洲的需要，将为非洲发展振兴提供实实在在的助力。此行我们深切感受到，非洲各国对落实峰会成果、深化中非合作均高度重视，充满期待，都为此做了积极准备。下阶段，我们愿与非方沿着习近平主席提出的“六个现代化”大方向，加强发展战略的深度对接，走出国与国交往的正道，树立国际对非合作的标杆。我们要落实好100%税目产品零关税举措，打造好陆海统筹的中非互联互通网络，推进好1000个小而美惠民生项目，完善好中非投资贸易合作机制，推动“十大伙伴行动”取得更多实实在在的成果，在中非追求现代化之路上跑得更快、更稳、更远。

经过同论坛非方共同主席国刚果（布）深入沟通，我们已经制定了今后3年论坛发展的“时间表”和“路线图”。今年，我们将以召开论坛成果落实协调人部长级会议为重点，推动峰会成果取得更多“早期收获”。2026年，我们将共同举办中非开启外交关系70周年、“中非人文交流年”等活动，通过召开论坛第18届高官会，推动峰会成果“中段加速”。2027年，我们将以筹备第10届部长级会议为牵引，推动峰会成果落实“全面收官”。

三、问：中非合作论坛北京峰会提出的“十大伙伴行动”首先就是“文明互鉴伙伴行动”，这主要出于什么考虑？此访期间中非双方是否就此进行交流？

王毅：“文明互鉴伙伴行动”排在“十大伙伴行动”之首，充分彰显其在当今时代的重要意义。中国和非洲都拥有悠久历史和灿烂文明，都在积极致力于国家发展和民族振兴。在中国共产党的坚强领导下，中国已经走出了一条符合自身国情的成功发展道路，中国式现代化取得的历史性成就为非洲国家加快发展振兴提供了有益借鉴和新的选择。受历史和现实等因素制约，非洲的发展之路并不平坦，但非洲兄弟姐妹们没有放弃追求美好生活的愿望，坚持不懈上下求索。一些国家掀起新一轮觉醒浪潮，积极探索符合非洲国情的现代化路径，尤其是更加重视自立自强，更加坚持自主选择，更加关注可持续、多元化发展。在此背景下，中非双方一致决定加强文明交流互鉴和治国理政经验交流，旨在推动形成更多思想上的共鸣、理念上的认同，从而为中非合作打下更坚实、更广泛的政治社会根基，提供更深厚、更持久的精神滋养。

我们都认为，要从中非传统友好中汲取智慧，推动中非友好穿越时空、跨越山海、薪火相传。要坚持相互尊重、平等相待，共同推动全球文明倡议在非洲结出更多硕果。要支持彼此立足本国实际，探索出符合自身国情的发展道路，携手推进“多元包容的现代化”。要加快打造中非治国理政经验交流平台，尽快设立中非发展知识网络和25个中非研究中心，有序邀请1000名非洲政党人士来华交流，为深化中非治党治国经验交流注入源头活水，为“中非友好合作精神”注入新的时代内涵。

四、问：非洲是受气候变化问题影响最为严重的大陆，非洲国家在应对自然灾害、保障粮食安全方面普遍较脆弱，此行有何具体回应？

王毅：非洲是受气候变化冲击最严重的地区之一，干旱、洪水、粮食短缺等问题频发。应对气候变化和深化农业合作是中非现代化合作的重要议题，中非双方一致同意全面落实习近平主席提出的“生态友好的现代化”和“中非绿色发展伙伴行动”“兴农惠民伙伴行动”等重要举措。这既是中国负责任大国的应有担当，也是中非共筑高水平命运共同体的应有之义。

中国坚定不移走生态优先、绿色发展之路，为全球供应了70%的风电装备、80%以上的光伏组件。中国的成功实践为非洲能源绿色转型提供了有益借鉴，为中非携手推进“生态友好的现代化”注入了“绿色基因”。仅中非合作建设的光伏电站装机容量累计就已超过1.5吉瓦，可再生能源点亮了非洲的万家灯火。我们将与非方携手开展好“绿色发展伙伴行动”，落实北京峰会提出的清洁能源项目，建设好“非洲光带”，帮助非洲真正走上绿色低碳发展道路。我们愿同非方携手推进国际气候治理，按照公平、共同但有区别的责任，呼吁发达国家正视历史责任，切实履行义务，对发展中国家特别是非洲国家提供资金、技术和能力建设支持。

在农业合作方面，中方将以粮食安全、减贫发展、能力建设、贸易便利、伙伴网络等为五大重点方向，加速推进峰会农业合作成果落地。根据非方需求，从各国国情和自然条件优势出发，开展更有针对性合作，推动非洲农业增产提效。中国用不足全球9%的耕地养活了世界约20%的人口，相信非洲也一定能够依靠自己的努力尽快实现粮食安全，将饭碗牢牢端在非洲人自己手里。

五、问：作为全球南方的重要成员，中国和非洲需如何推动全球治理体系变革？

王毅：当今国际局势变乱交织，全球南方群体性崛起。中国和非洲是实现全球南方发展振兴的主力军，更是构建公正合理的全球治理体系的同盟军。

回望过去，中非要做纠正历史不公的先行者。非洲国家历史上的苦难遭遇既源于殖民主义，更来自霸权主义和强权政治，这是非洲面临的最大历史不公。作为非洲的好朋友、好伙伴，中方将坚定不移支持非洲纠正历史不公，旗帜鲜明反对外部势力干涉非洲国家内政，在联合国安理会改革问题上支持就优先解决非洲关切作出特殊安排。

立足当下，中非要做全球南方崛起的实干家。作为世界上最大的发展中国家，中国始终致力于推动全球南方的团结振兴。习近平主席提出的中非携手推进现代化六大主张符合广大发展中国家切身需要。非洲同样也有实现现代化的权利，没有非洲的现代化就没有世界的现代化。中方愿同非方抓住机遇、只争朝夕，以落实峰会成果为契机，助力各自的现代化进程，引领世界现代化的方向。

放眼未来，中非要做完善全球治理的行动派。中方愿同非方共同践行共商共建共享的全球治理观，扎实推进高质量共建“一带一路”，携手落实三大全球倡议，不断提高非洲国家在全球贸易金融治理体系中的代表性、发言权，不断开拓中非在全球数字和生态治理中的新成果、新亮点，为推进全球治理体系变革、破解人类发展难题作出中非双方的贡献。

(责编：赵欣悦、袁勃)