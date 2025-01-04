本报记者 林子涵

图为来自美国佛罗里达州赛普莱斯湾高中的学生安德丽亚·康特雷拉斯(右二)在河北衡水中学内画社团感受内画艺术魅力。

陈 康摄

图为活动期间，来自美国得克萨斯州圣史蒂芬圣公会学校的学生查尔斯·钱宁·达根（左）在河北衡水中学学习书法。

陈 康摄

穿汉服、习古礼，看年画、做香囊，进校园、赛乒乓……不久前，应河北衡水中学之邀，25名美国青少年来到河北省衡水市，与中国同龄人一起交流学习。这些美国青少年来自美国华盛顿特区、马萨诸塞州、佛罗里达州、得克萨斯州的6所学校。他们在中国结识新友、收获新知，解锁不一样的中国体验。

感知中国教育“密码”

衡水市，坐落于河北省东南部，是汉代大儒董仲舒，唐代经学家孔颖达、诗人高适的故乡，自古文脉延绵不绝。如今，教育已成为衡水的一张名片。

作为此次交流学习活动的“东道主”，河北衡水中学是美国青少年交流团访问的首站。这所始建于1951年的学校，不仅在中国名气响当当，也吸引了许多海外学校来此交流育人经。

校园内，衡水中学师生向美国青少年交流团介绍了学校的培养理念和教学安排。

“中国学生和我们分享了学习和成长的故事，他们不断努力、追求进取的态度打动了我。他们对学校培育之恩的感激，也在言语之中自然流露，让我很受触动。”来自美国佛罗里达州的学生雷纳托·何塞·冈萨雷斯说。

在学校艺术中心、体育中心和学生发展中心，美国青少年体验了衡水中学学生丰富的课余生活。小小的玻璃壶坯内，手绘细腻的内画；一张田字格宣纸上，学写毛笔书法；面塑课堂上，彩色面团捏出多般造型；乒乓球桌上，与中国学生展开球技对垒……一堂堂社团课程，让美国青少年近距离感知立体、生动的中国教育。

操场上，有学生正在体育课上练习短跑。一旁的栏杆上，写着“无体育，不衡中”的标语。

美国佛罗里达州赛普莱斯湾高中学生安德丽亚·康特雷拉斯和安妮·乔伊·李都是“体育迷”，两人看到体育课也摩拳擦掌，和中国同龄人来了一场即兴短跑赛，感受了一把张弛有度的中国校园生活。

到了餐叙时间，中美学生围坐在一起，笑谈不停。衡水中学的学生用英语向美国学生介绍餐桌上的中国菜。衡水中学高一年级24207班的霍露铭说，“美国学生向我分享了他们的风俗习惯，我也为自己能向他们介绍中国文化感到自豪。”

“我们和中国同龄人交流，无所不谈，对彼此的了解又进了一步。没想到在万里之外的中国我也交到了新朋友。”来自华盛顿特区国家大教堂学校的00后泰勒·蕾妮·乔丹·普雷斯科特说。

体验中国文化魅力

马上就是农历乙巳蛇年。离开衡水中学，美国青少年交流团一行来到武强年画博物馆。这里馆藏有清代以来的许多年画木版和纸质年画资料，是个了解年节习俗的好地方。

参观过程中，来自美国佛罗里达州赛普莱斯湾高中的吉洋依·J·哈林边走边记，观看古今年画作品和画版，了解武强年画的千年历史，还在画师指导下体验拓印年画《十二生肖巳蛇》。她说，自己对中国历史很感兴趣，这次来到武强博物馆，看到各类年画资料，大开眼界，对中国传统文化有了更多了解。“我去过很多博物馆，但这家博物馆不一般，信息量很大。我学到了很多中国年俗知识，很高兴能有这样的经历。”吉洋依·J·哈林说。

穿上一身汉服，披上《红楼梦》同款斗篷，美国青少年走进新晋国家5A级旅游景区——衡水湖旅游景区，在闾里古镇•孙敬学堂内体验了一堂古礼文化课。

伴随悠扬的编钟声，学生们张开双臂、身体微探，在学堂的广场上行“朝阙礼”。随后，大家踏上六艺大道，分别走进文庙和容礼堂、知礼堂、明孝堂。在研学导师的带领下，学生们在桌案前学行拜师礼、敬茶礼、衣冠礼，并体验古筝、鼓乐等音乐课程。

在景区内儒学馆的《国医香囊》课程中，讲解员介绍了中药香囊的历史渊源、药材构成及其独特功效，并现场演示了香囊制作技艺。

在随后的手工环节，来自美国佛罗里达州赛普莱斯湾高中的伊丽莎白·埃伦维·阿桑森体验了中药香囊制作，向小伙伴们展示了自己的成果。“中药香囊的香气很宜人，我非常喜欢。制作过程本身就充满了文化魅力。”她说。

期待更多中国深度游

内森尼尔·普莱森特·维默是美国国家击剑队队员。他说，自己一直期盼穿上汉服，体验中国深度游。

“在我所有旅行经历中，从未像在衡水这样，深深沉浸在文化氛围中。中国的传统文化有数千年的历史，非常美妙。当地人还向我们介绍了中国传统文化何以延续至今，这样的长久传承令人惊讶。”内森尼尔·普莱森特·维默说，“将来有机会，希望还能和家人、朋友们再来中国看看，感受中国传统文化。”

“通过这次交流活动，相信我们的学生会加深对不同文化的理解和尊重，对中国文化有更多了解和感悟。这不仅有助于他们的成长，也会拓展他们的国际视野。”交流团的美方领队李嘉莲说，“我希望中美学生们的友谊长长久久，期待将来有更多合作机会。”

旅程接近尾声，中美学生们一起穿着汉服，互道“新年快乐”。

“这趟旅程有太多值得学习的地方，也有很多收获。”雷纳托·何塞·冈萨雷斯说，“许多经历都值得回味。”

来自美国伍斯特理工学院的华裔大学生唐路海表示，很感谢能有机会来中国，各项体验活动安排得丰富且充实，让身为华裔的自己感受到灿烂的中国文化，这是一次难忘的“寻根之旅”。

负责组织波士顿和华盛顿州学生的领队吉尔兰德说：“在衡水，人们热情友好，让我们宾至如归。亲身走进中国，我觉得非常棒。”

“期待再来中国，了解更多中华传统文化，和新认识的中国朋友们一起交流切磋。”泰勒·蕾妮·乔丹·普雷斯科特说。

(责编：岳弘彬、牛镛)