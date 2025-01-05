——共同开创世界的美好未来②

中华优秀传统文化坚持以“物之不齐，物之情也”的眼光看待丰富多彩的世界，以“己欲立而立人，己欲达而达人”的理念处理彼此关系，以“大道之行，天下为公”的胸怀憧憬共同未来

岁序更替，是回望壮阔来路的时刻，更是擘画前进之道的契机。习近平主席在二〇二五年新年贺词中重申中国愿同各国一道做文明互鉴的推动者，展现推动不同文明和合共生的智慧与远见，彰显促进人类文明进步的格局与担当。

世界进入新的动荡变革期，全球性挑战层出不穷，根源处有不同文明如何实现和平共处、和合共生的问题。面对不断抬头的单边主义、保护主义、民粹主义思潮，面对因文化文明差异而导致的纷争日益增多，中国坚定不移推动文明交流互鉴，是植根于五千多年文明的智慧抉择。历史长河中，中华优秀传统文化坚持以“物之不齐，物之情也”的眼光看待丰富多彩的世界，以“己欲立而立人，己欲达而达人”的理念处理彼此关系，以“大道之行，天下为公”的胸怀憧憬共同未来。一脉相承的文化滋养、思想启迪，让中国在百年变局中坚持做文明互鉴的推动者，为因应时代挑战汇聚文化文明力量，为人类文明进步注入源源不竭动力。

文明的繁盛、人类的进步，离不开求同存异、开放包容，离不开文明交流、互学互鉴。对话多一分、对抗就少一分，包容多一点、隔阂就少一点。习近平主席亲力亲为，推动不同文明加强交流、增进理解，努力让世界不同文明如同中国九寨沟的五彩池和秘鲁马拉斯的梯田，虽色彩斑斓、形状各异，但交相辉映、相得益彰。复信美国友人时，阐述“中美关系继续向前发展，更加需要依靠两国人民”；向首届世界古典学大会致贺信时，强调“注重从不同文明中寻求智慧、汲取营养”；描绘金砖国家、上海合作组织等机制合作蓝图时，始终重视人文交流对话……一次次深入阐释、一次次擘画引领，为文明交流互鉴注入动力，也为破解国与国如何相处、全球性挑战如何应对等难题提供智慧和答案。

文明如水，润物无声。“中国古人讲‘同舟共济’，我看现在需要‘同球共济’”“推动国际社会以对话化解分歧、以合作超越冲突，携手构建和合共生的美好世界”……习近平主席的重要论述，展现中华优秀传统文化精髓要义，为应对时代挑战点亮思想之光。2024年6月，第七十八届联合国大会一致通过决议，设立文明对话国际日，成为中国方案为不同文明间消除偏见误解、增进理解信任作出贡献的生动例证。

实现现代化是文明发展的重要命题。现代化不是少数国家的“专利品”，也不是非此即彼的“单选题”，不能搞简单的千篇一律、“复制粘贴”。中国同各国不断加强治国理政和发展经验交流，携手同行现代化之路。2024年11月，习近平主席在二十国集团里约热内卢峰会上讲述中国成功打赢脱贫攻坚战的故事。因村、因户、因人施策，帮助贫困地区改善基础设施，因地制宜发展有“造血”功能的产业，推动发达地区同欠发达地区“结对子”互助……中国经验引起广泛重视。巴西总统卢拉说，“中国是一个令人印象深刻的发展榜样”。

从减贫到反腐，从推动共同富裕到建设生态文明，中国式现代化积累的成功经验日益成为推动人类文明进步的公共产品。中非携手推进现代化十大伙伴行动，第一项就是文明互鉴伙伴行动，双方共同打造中非治国理政经验交流平台。“中国愿意同其他国家在共享价值、相互尊重的基础上分享经验”“非洲和中国通过互相学习、取长补短，可以加快工业化和现代化进程”……今天，始终致力于同各方加强交流互鉴的中国，日益被国际社会特别是全球南方国家视为发展进步的机遇与希望。

世界是丰富多彩的，文明是多样的。在人类文明何去何从的十字路口，中国愿携手各国做文明互鉴的推动者，努力让人类创造的各种文明交相辉映，编织出斑斓绚丽的图画，共同消除现实生活中的文化壁垒，共同抵制妨碍人类心灵互动的观念纰缪，共同打破阻碍人类交往的精神隔阂，实现各种文明美美与共、和合共生。

《 人民日报 》（ 2025年01月05日 03 版）

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(责编：岳弘彬、牛镛)