——共同开创世界的美好未来①

中国实践充分证明，友好不分先后，只要开启，就会有光明前途；合作不论大小，只要真诚，就会有丰硕成果

“中国愿同各国一道，做友好合作的践行者、文明互鉴的推动者、构建人类命运共同体的参与者，共同开创世界的美好未来。”在二〇二五年新年贺词中，习近平主席向世界传递中国同各国加强友好合作的真诚愿望，展现中国以宽广胸襟超越隔阂冲突、以博大情怀关照人类命运的大国担当。

友好合作是中国对外交往始终不变的底色。中华文化历来注重广交朋友、深交朋友，秉持“讲信修睦、亲仁善邻”的交往之道，追求“天下大同”“协和万邦”的理想秩序，体现了中国人民尊崇多元包容、携手合作的博大胸怀。习近平主席先后提出构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等，就是为了携手各国在千差万别的利益和诉求中实现共商共享、和而不同、合作共赢，推动人类文明进步、建设美好世界。

“一位外国朋友曾对我说过：‘友谊可是件大事，一个友谊的世界才可能是和平的世界。’”2024年10月，习近平主席在会见出席中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立70周年纪念活动外方嘉宾时如是强调。只有不断汇聚友好的涓涓细流，不断凝聚合作的源源动力，才能形成促进世界和平和发展、推动构建人类命运共同体的磅礴力量。中国外交常谈的是友谊，常话的是合作。习近平主席2013年以来50多次出访，每一次都是友谊之旅、合作之旅。中国实践充分证明，友好不分先后，只要开启，就会有光明前途；合作不论大小，只要真诚，就会有丰硕成果。

中国践行友好合作，体现在坚持相互尊重、平等相待。中方始终主张，国家不分大小、强弱、贫富，都是国际社会平等的一员，支持各国走符合本国国情、由人民自主选择的发展道路，愿同各方分享中国式现代化带来的发展机遇。如今，中国已同183个国家建立外交关系，已成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴，打造了更加紧密的全球伙伴关系网络。2024年1月中国同瑙鲁复交，双方签署共建“一带一路”、落实全球发展倡议、经济发展、农业等领域多项双边合作文件。一年来，双方各领域友好合作蒸蒸日上，成为不同大小国家和发展中国家团结合作、携手发展的典范。瑙鲁外长安格明表示：“中国很棒的一点是平等对待发展伙伴，愿意协助伙伴。”

中国践行友好合作，体现在坚持合作共赢、互惠互利。只有合作共赢才能办成事、办好事、办大事，这是中国对外交往实践带来的重要启示。岁末年初，中国—新加坡自由贸易协定进一步升级议定书、中国—马尔代夫自由贸易协定相继生效，中国高水平对外开放持续推进，不断以中国式现代化新成就为世界各国发展提供新机遇。同155个国家扎实推进高质量共建“一带一路”，中非28亿多人民携手推进现代化十大伙伴行动，支持全球发展的八项行动回应全球南方国家发展需求……中方不追求独善其身的现代化，始终本着合作共赢理念，致力于同各方一道推动实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化，更好造福各国人民。

中国践行友好合作，体现在坚持开放包容、文明互鉴。“万物并育而不相害，道并行而不相悖。”从落实“未来5年邀请5万名美国青少年来华交流学习”倡议，为推动中美关系发展、促进世界和平贡献力量，到邀请1000名非洲政党人士来华交流，深化双方治党治国经验交流；从在雅典设立中国古典文明研究院，为中希两国和世界各国搭建文明交流互鉴的新平台，到与140多个国家建立3000多对友好城市（省州）关系，形成跨越五大洲的“朋友圈”和“伙伴网”，中国以实实在在的行动搭建更多人文交流的桥梁，鼓励各国民众共同做中外文明互鉴和民心相通的促进者，为推动人类社会进步、维护世界和平注入更多动力。

真心交朋友，恒心促合作。百年变局加速演进，国际局势变乱交织，世界比以往任何时候都更加需要加强友好合作。中国将坚持做友好合作的践行者，同各方一道汇聚促进世界和平发展、推动构建人类命运共同体的磅礴力量。

《 人民日报 》（ 2025年01月04日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)