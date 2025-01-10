外交部发言人郭嘉昆1月10日表示，目前中国呼吸道传染病的流行规模和强度低于去年同期。中方将进一步采取必要举措，全力为境内外游客提供舒适、安全、便利的旅行环境。

当日例行记者会上，有记者问：近期，外界十分关注中国的人偏肺病毒（HMPV）感染病例增多。一些人开始担忧赴华旅行的安全性，网络上甚至出现“中国出现不明病毒”等论调。世界卫生组织表示，当前中国呼吸道病毒感染情况处于正常范围，HMPV也是一种常见已知病毒。不少专家也表示目前没有任何迹象表明出现了更严重的全球健康问题。发言人对此有何评论？

“近期我们已经多次回应有关问题。”郭嘉昆说，“冬季是北半球呼吸道传染病高发季节，流感病毒是常见病原体之一。目前看，中国呼吸道传染病的流行规模和强度低于去年同期。”

关于记者提到的人偏肺病毒（HMPV），郭嘉昆说：“经向主管部门了解，这不是什么‘新毒株’，在人类社会存在超过60年，是引发上呼吸道感染的常见病毒。人偏肺病毒感染表现为自限性疾病。把常见病毒渲染为‘不明病毒’，违背科学常识，是危言耸听。”

郭嘉昆表示，中国政府始终高度重视本国人民和在华外国公民的身体健康。中方主管部门和技术机构主动开展多种急性呼吸道传染病哨点监测，并公开监测结果，疾控专家也多次介绍科学防护措施。中方也同世界卫生组织保持着密切沟通，及时分享呼吸道疾病信息。

“中方将进一步采取必要举措，全力为境内外游客提供舒适、安全、便利的旅行环境，也希望大家共同努力，保护好个人和家人的健康。”他说。（记者董雪、朱超）

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