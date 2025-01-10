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中英经济财金对话时隔近6年将再次举行

2025年01月10日18:06 | 来源：新华网
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新华社北京1月10日电（记者董雪、马卓言）中英经济财金对话时隔近6年将再次举行。外交部发言人郭嘉昆10日在例行记者会上就此表示，中英强化经济财金交流合作，符合两国利益、符合各界期待。

经中英双方商定，第十一次中英经济财金对话将于1月11日在北京举行。郭嘉昆说，中英双方重启经济财金对话，旨在落实习近平主席与斯塔默首相达成的重要共识。

“这一高级别对话机制建于2008年，是就经济财金领域战略性、全局性、长期性重大问题开展对话合作的重要平台。”郭嘉昆说，“此次对话期间，双方将就宏观经济政策和经济全球化、贸易与投资、产业合作、金融市场发展、金融监管合作等议题展开讨论。”

郭嘉昆表示，作为世界主要经济体和金融大国，中英强化经济财金交流合作符合两国利益、符合各界期待，对两国推动经济增长和绿色发展具有重要意义，也将为世界经济发展增添确定性，注入新动力。

“我们期待双方通过此次对话发掘合作潜力，推动中英经济财金合作取得更多务实成果。”他说。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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