新华社贝鲁特1月10日电 热点问答｜黎巴嫩选出新总统意味着什么

新华社记者谢昊 马晓成

黎巴嫩议会9日投票选举黎巴嫩军队总司令约瑟夫·奥恩为第十四任总统，此次选举结束了黎巴嫩总统职位空缺两年多的政治真空局面。约瑟夫·奥恩有何经历？为何能当选？他当选总统对黎巴嫩政局意味着什么？

约瑟夫·奥恩是谁

约瑟夫·奥恩现年61岁，生于黎巴嫩首都贝鲁特近郊，来自基督教社区。他于1983年入伍，之后多次获晋升，2017年被任命为黎军总司令。他原计划于2025年1月退休，但由于地区局势紧张，任期被延长，最终当选总统。

近年来，黎巴嫩经济持续低迷，公共债务高企，失业率居高不下。军队也受波及，军人薪资缩水，甚至军队内部出现餐食短缺的情况，约瑟夫·奥恩采取有效措施维持军队运转。黎军获得黎民众信任，军队的稳定也提升了奥恩的个人声誉。

此外，约瑟夫·奥恩还为黎以达成停火协议发挥了关键作用。部署到黎南部边境地区的黎军确保停火协议获得执行，为黎在复杂局势中争取空间。

总统选举僵局何以获突破

黎巴嫩的总统选举僵局持续两年多，尽管黎巴嫩议会举行多次投票，但由于政治派别间分歧严重，未能选出新的总统。分析人士指出，黎巴嫩不同政治派别利益互相交织，而各派别对总统的支持往往取决于各自的政治、宗教和经济利益。

分析人士指出，本次总统选举僵局被打破源于多个因素共同作用。经济低迷、社会动荡等因素使黎巴嫩政治体系面临严重挑战，议会各派别逐渐认识到，总统长时间空缺这一情况不可持续。此外，国际社会对黎巴嫩政治危机的关注也促成选举进程推进。

黎巴嫩真主党在与以色列的冲突中实力受到削弱，在总统人选问题上妥协。黎巴嫩黎凡特战略事务研究所负责人萨米·纳迪尔表示，黎巴嫩真主党影响力下降，以及外部势力的调整和支持，黎巴嫩政局逐渐发生变化，为打破总统选举僵局创造了条件。

选出新总统意味着什么

黎巴嫩舆论普遍认为，约瑟夫·奥恩当选总统对黎巴嫩具有深远意义，黎政治运行有望回归正常。黎巴嫩政治分析人士里法特·巴达维指出，总统选举不仅重塑黎国际形象，还为国家机构恢复功能、重新激活同地区及国际伙伴关系奠定基础。

另有分析人士认为，军队出身的约瑟夫·奥恩拥有较高威望，他承诺改善军队待遇、提振军队士气，同时加大军事投入，加强边境安全。纳迪尔认为，约瑟夫·奥恩的军队背景赋予他更加果决的执政风格，这有助于恢复黎安全秩序并提升民众信心。

黎巴嫩还面临货币贬值、物资短缺和高失业率等问题，约瑟夫·奥恩提出经济改革计划，争取国际援助、吸引投资，希望通过深化同阿拉伯国家的合作摆脱困境。他还强调维护黎外交独立，平衡与地区大国的关系，避免黎成为外部势力博弈场。

(责编：苏缨翔、张悦)