新华社瓦莱塔1月9日电 综述｜欧洲天然气被乌克兰“关闸” 美国坐收渔利

新华社记者陈文仙

自乌克兰今年1月1日不再让俄罗斯通过其境内管道向欧洲国家出口天然气以来，欧洲国家天然气供应趋紧、气价上涨。分析人士认为，乌克兰“关闸”不仅威胁部分欧洲国家能源安全，气价高企更让欧盟国家竞争力严重受损。与此同时，美国则向欧洲高价出口液化天然气，并要求欧洲增加美国天然气进口量，坐收渔利。

乌克兰“关闸”导致欧盟国家获得的天然气一年减少约150亿立方米，这对严重依赖乌克兰过境运输俄罗斯天然气的斯洛伐克、匈牙利等东欧国家影响尤为明显。

斯洛伐克总理罗伯特·菲佐8日在社交媒体上表示，乌克兰单方面终止俄气过境，损害了斯洛伐克和欧盟经济利益，或给斯洛伐克造成近15亿欧元损失，给欧盟造成约700亿欧元损失。菲佐9日表示，如果过境乌克兰的俄气中断问题得不到妥善解决，斯政府或考虑停止对乌克兰的人道主义援助。

当前，乌克兰“关闸”给欧洲天然气市场带来的震荡已经显现。受欧洲部分地区寒冷天气影响，天然气储备消耗迅速。

2025年首个交易日，作为欧洲天然气基准价格的荷兰所有权转让中心天然气期货价格一度飙升至每兆瓦时51欧元，去年3月的价格为每兆瓦时30欧元。业内普遍认为，受寒冷天气和供应趋紧双重因素影响，欧洲天然气价格短期将持续走高。

匈牙利外长西雅尔多7日表示，乌克兰“关闸”后，欧洲天然气价格已上涨20%。他警告说，不断上涨的天然气价格将给欧盟竞争力带来挑战。

据摩尔多瓦媒体报道，自今年1月1日起，该国德涅斯特河沿岸地区已有7.2万户家庭无法获得天然气供应，1500个住宅区缺乏暖气和热水，家庭用户电价比去年底上涨65%至75%。

2024年，欧盟国家天然气平均批发价格是美国近五倍，工业用电平均价格约为美国2.5倍。欧洲智库布鲁盖尔研究所研究员科纳尔·厄萨夫指出，欧盟能源价格高于多数工业化经济体，这对欧盟竞争力构成根本挑战。

作为欧盟最大液化天然气供应国的美国，则坐享渔翁之利。

自俄乌冲突爆发以来，美国一跃成为欧洲地区最大的液化天然气供应国。欧盟委员会发布的数据显示，2023年欧盟从美国进口的液化天然气占其进口总量的46%，较2021年增长近一倍。伦敦证券交易所集团初步数据显示，2024年欧洲市场份额已占美国液化天然气出口总量的55%。美国候任总统特朗普还提出要欧盟增加美国石油和天然气采购量以减少双方贸易逆差，否则将对欧盟加征关税。

荷兰石油和天然气领域专家罗纳德·德佐特认为，欧洲将不得不主要从美国增加天然气进口量，然而从美国进口需付出高昂的物流成本，这些成本最终都会转嫁给欧洲国家消费者和企业。

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