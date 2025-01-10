活动现场。（蒋德斌摄）

人民网讯 1月4日晚，第二届全球青年双语主持主播大赛品牌活动——全球青年双语主持主播2025“美丽中国行”走进哈尔滨启动仪式举行。

本次活动由中共哈尔滨市委宣传部、哈尔滨市文化广电和旅游局、中国传媒大学、哈尔滨师范大学、黑龙江大学主办，哈尔滨广播电视台承办。中国传媒大学校长张树庭，中共哈尔滨市委常委、宣传部部长兰峰，中共黑龙江省委宣传部副部长尚军，黑龙江省教育厅副厅长、党组成员、省委教育工作委员会副书记雒文虎，哈尔滨师范大学党委书记孙立军，黑龙江大学党委书记迟宝旭，哈尔滨师范大学校长蒋鲲，黑龙江大学校长王敬波等出席启动仪式。

兰峰在致辞中表示，全球青年双语主持主播是兼具语言能力与国际传播素养的优秀青年人才，齐聚哈尔滨共赴一场友谊的邀约，相信“约会哈尔滨 冰雪暖世界”的宏大叙事，一定会借助青春蓬勃的影像绽放出绚丽光彩。

张树庭表示，作为全球青年双语主持主播大赛的旗舰产品，中国传媒大学联合各省市宣传、文旅、教育等部门，携手打造全球青年双语主持主播“美丽中国行”系列活动，组织获奖选手深度感知中国、体验中国，用多语种讲述有深度、有温度、有共鸣的中国故事，进一步提炼展示哈尔滨“冰世界·雪天下”的城市形象和冰雪文化精神，探索新时代东北全面振兴故事的国际化表达，更好地服务国家高水平对外开放大局。面向未来，中国传媒大学将与兄弟高校、学界业界通力合作，共同探索人工智能技术赋能中华文明国际传播的有效路径，努力培养更多具有全球意识、国际视野、跨文化思维的复合型创新型人才，为有效提升国际传播效能贡献智慧和力量。

第二届全球青年双语主持主播大赛的13位中外获奖选手和中国传媒大学的中外学生代表、教师代表共三十余人应邀参加了第41届中国·哈尔滨国际冰雪节开幕式，探访了哈尔滨知名冰雪景观与地标建筑，开启了哈尔滨深度之旅。他们以镜头为笔，细腻捕捉每一帧冰雪奇缘，品味地道哈尔滨美食，感受舌尖上的文化韵味。同时，他们以多语为媒，深情演绎哈尔滨深厚的冰雪文化积淀与丰富的人文情怀，让世界倾听这座冰城独有的故事。

全球青年双语主持主播“2025美丽中国行”系列活动，让中外青年见证中国发展的真实图景，感受中国温度，深化对中国的认知与认同。同时，激励Z世代青年以创作搭建文化交流之桥，促进文明互鉴，推动世界对中国之深刻理解与广泛共鸣。（王安琪、陈乐颐、高航）

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