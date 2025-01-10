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荷兰旅游业者青睐“中国游”

2025年01月10日14:53 | 来源：新华网
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新华社荷兰乌得勒支1月9日电（记者王湘江）2025年荷兰假日旅游展9日在荷兰乌得勒支正式向公众开放，中国作为旅游目的地受到参展荷兰旅游业者青睐。

中国一直以来都是荷兰游客的热门旅游目的地。随着中国对荷兰游客的免签政策延长至2025年年底，且免签停留期限由15日增至30日，中国对荷兰游客和旅游业者的吸引力显著提升。

新冠疫情结束以来，荷兰旅游业者和游客对中国的兴趣持续回升。已有30多年中国旅游组团经验的荷兰焦塞尔旅行社总经理巴尔特·范德费尔德对新华社记者表示：“中国拥有深厚的文化底蕴、悠久的历史以及令人垂涎的美食，一直是我们的重要旅游目的地。”

“我们的客户热衷于探索全新的文化、美食和自然风光，而中国恰恰是一个绝佳的选择。如今，中国正赢得更多游客的关注和喜爱。”范德费尔德认为，中国推出的免签政策十分便捷，为吸引更多游客提供了极大的助力。

另一家荷兰参展商萨瓦德旅行社总经理贝伦德·西蒙斯表示，中国一直是其亚洲旅游产品中的核心目的地之一。据他介绍，疫情结束后，公司在荷兰和比利时积极推广中国旅游，而两国游客的反馈非常积极，展现出对中国旅游的高度认可和欢迎。

荷兰假日旅游展始于1970年，是荷兰规模最大的假日主题旅游行业展会。本届展会将持续至1月12日，吸引来自100多个国家和地区的900多家参展机构参展。

(责编：苏缨翔、张悦)

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