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越南中国总商会举办2025新年晚会

2025年01月10日13:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网河内1月10日电（记者杨晔）越南中国总商会举办的“初心如磐 共启新程”2025新年晚会7日在越南首都河内举办。中国驻越南大使何炜、公参邬国权、参赞李振民，以及越南中国总商会各分支机构代表、驻越中国媒体和教育机构代表等各界嘉宾500余人出席晚会。

何炜在致辞中表示，希望越南中国总商会牢记职责使命，带领各分支机构协同发力，发扬一群人、一股劲、一条心的精神，秉承“一个商会、一个整体、一个使命”的宗旨，着力强化商会运营的专业性、规范性和统一性，在提高凝聚力、向心力和执行力上下功夫，将商会打造成助力企业发展、共同开拓市场的“发动机”，掌握政策讯息、提供咨询服务的“导航仪”，联系政商各界、拓展交流渠道的“传导器”，不断擦亮两国企业携手合作、共谋发展的“金字招牌”，让更多中资企业在两国务实合作中获益获利。今年是中越建交 75 周年暨中越人文交流年，也是两国深化务实合作大有可为的一年。相信在新一届领导班子的带领下，在全体会员单位的支持下，越南中国总商会一定能创造更优异的成绩，为中越命运共同体建设和中越经贸合作高质量发展作出更大的贡献。中国驻越南使领馆将一如既往支持商会工作，为在越中企提供高质量服务。

越南中国总商会会长孙风雷在致辞时说，2024年是商会发展的重要一年，标志性的事件包括完成换届选举、完善组织架构，以及正式成立越南中国总商会。这些成果得益于全体会员企业的共同努力，也为商会在服务会员、推动中越经贸合作方面奠定了坚实基础。展望2025年，商会将继续以习近平总书记提出的“梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆”为指引，与全体会员企业共同努力，深化与越南各界的交流合作，为实现中越共赢发展贡献力量。

活动现场，总商会向第一届常务理事会、理事会、监事会成员及副秘书长颁发聘书。很多与会的中企代表向记者表示，愿与中越两国合作伙伴一道，促进中越经贸合作，坚持高质量发展，为两国人民的友谊与福祉添砖加瓦。

何炜大使致辞。越南中国总商会供图

何炜大使致辞。越南中国总商会供图

(责编：曹欣悦、杨牧)

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