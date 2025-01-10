新华社华盛顿1月9日电（记者熊茂伶 刘亚南）美国联邦最高法院9日拒绝推迟对候任总统特朗普“封口费”案件的宣判，这意味着特朗普将于10日在纽约面临判决。

《纽约时报》报道说，此次判决将正式确定特朗普的罪名，使他成为首位“入主”白宫的重罪犯。

纽约州最高法院法官胡安·梅尔尚此前决定，于本月10日就“封口费”案作出判决。特朗普方面随后就总统豁免权动议遭拒，在纽约州最高法院上诉法庭提起上诉。纽约州最高法院上诉法庭7日决定，拒绝特朗普方面提出的临时中止“封口费”案宣判的请求。此后，特朗普法律团队紧急请求美国联邦最高法院介入本案，希望其中止“封口费”案宣判。

美国纽约市一个由12人组成的陪审团在2024年5月30日裁定，特朗普为隐瞒2016年美国总统选举期间向一名成人电影女演员支付13万美元“封口费”一事，伪造商业记录，违反纽约州相关法律，所涉34项刑事指控成立。该案判决日期最初定在2024年7月11日，后被几度推迟。

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