人民网伦敦1月10日电（徐量）1月7日，中国驻英国大使郑泽光举行新春招待会，邀请部分中国科学院和中国工程院英籍院士、中国政府友谊奖和国际科技合作奖获奖专家以及有关英国大学校长参加，共迎新春佳节。

郑泽光大使致辞。杨浩鹏摄影

郑泽光在致辞中向各位院士、科学家、教育家致以蛇年新春祝福。他指出，过去一年，中国克服各种挑战，扎实推动高质量发展，经济回暖向好，国内生产总值预计超过130万亿元，经济增长率预计5%左右。中国正加快由教育大国向教育强国迈进，一批院校和学科进入世界先进行列。中国因地制宜培育先进生产力，新产业新业态新模式竞相涌现，新能源车年产量首次突破1000万辆，集成电路、人工智能、量子通信等领域取得新成果。 教育、科技、人才是中国式现代化基础性、战略性支撑。我们正全面落实党的二十届三中全会战略部署，加快教育强国建设，着力提升国家创新体系整体效能。我们坚持开放合作，已同180多个国家开展教育合作，愿与各国携手打造开放、公正、非歧视的科技发展环境，促进科技创新惠及全人类。

郑泽光指出，当前国际形势变乱交织，人类面临气候变化、自然灾害、流行性疾病等严峻挑战，各国有远见的科学家、教育家应该坚持对话交流，共同抵制一些国家搞“小院高墙”、把科技武器化、限制国际交流等无理做法，通过国际合作共同寻找应对人类面临挑战的答案。

郑泽光表示，英国是较早同新中国开展教育、科技合作的西方国家，双方都从交流合作中获益。目前，英国学者发表的11.4%科研论文系与中国学者合作完成，近五年24.8%的中英学者合著论文引用影响力高于世界平均水平两倍。中英即将举行新一轮经济财金对话，并正探讨重启教育、科技、能源、气变领域的政府间对话。中方欢迎更多英国科学家、教育家积极开展对华合作，鼓励更多英国学者、学生到中国学习、交流。

郑泽光赞赏英国教育和科学界人士为促进中英教育、科技合作作出的积极贡献，鼓励他们继续支持中英关系发展、增进两国人民友谊。

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