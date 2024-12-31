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海合会秘书长：海合会国家支持叙利亚政治过渡进程

2024年12月31日08:54 | 来源：新华网
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　　新华社大马士革12月30日电（记者程帅朋 冀泽）海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）秘书长布达维30日在叙利亚首都大马士革说，海合会国家支持叙利亚政治过渡进程，支持叙国家和解和重建，叙利亚的稳定是地区安全的重要支柱。

　　布达维和科威特外交大臣叶海亚当天到访叙利亚，同“叙利亚沙姆解放武装”领导人艾哈迈德·沙拉和叙利亚过渡政府外长希巴尼举行会见。布达维会见后在同希巴尼和叶海亚共同出席的新闻发布会上表示，海合会国家呼吁取消对叙利亚的经济制裁，向叙利亚人民提供人道主义支持。

　　叶海亚表示，海合会国家坚定支持叙利亚统一和领土完整，反对干涉叙内政，认为叙利亚的安全是地区安全不可分割的一部分。

　　希巴尼说，感谢科威特和其他宣布支持叙利亚的阿拉伯国家，希望科威特重开驻叙大使馆，尽快恢复两国外交关系。

　　叙利亚政局近来发生剧变。12月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。以穆罕默德·巴希尔为看守总理的过渡政府于10日正式接管权力。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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