打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国联邦上诉法院驳回特朗普重审名誉诽谤案请求

2024年12月31日08:53 | 来源：新华网
小字号

　　新华社纽约12月30日电（记者刘亚南）美国联邦第二巡回上诉法院30日作出决定，驳回美国候任总统特朗普要求重新审理女作家卡罗尔起诉其性侵和诽谤一案的请求。

　　该上诉法庭在一份长达77页的文件中说，特朗普没有证明美国纽约南区联邦法院在相关判决中犯错，特朗普提供的信息也没有显示出该法院有任何过错影响到他的实质性权利并需要重新审理。

　　卡罗尔在2019年控告时任美国总统特朗普曾在20世纪90年代中期对其性侵，特朗普一直予以否认。2023年5月，纽约南区联邦法院法官判定特朗普曾性侵卡罗尔，在2022年对卡罗尔构成名誉诽谤，需向卡罗尔支付500万美元赔偿损失。特朗普对此提起上诉，并表示纽约南区联邦法院在多个有关证据的判决中犯错，要求重新审理。

　　此外，在另一起卡罗尔起诉特朗普的案件审理中，纽约南区联邦法院一个陪审团2024年1月作出裁决，要求特朗普向卡罗尔支付总计8330万美元的名誉诽谤赔偿金和罚金。特朗普对这一巨额赔偿裁决的上诉仍在处理过程中。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部