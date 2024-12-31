新华社纽约12月30日电（记者刘亚南）美国联邦第二巡回上诉法院30日作出决定，驳回美国候任总统特朗普要求重新审理女作家卡罗尔起诉其性侵和诽谤一案的请求。

该上诉法庭在一份长达77页的文件中说，特朗普没有证明美国纽约南区联邦法院在相关判决中犯错，特朗普提供的信息也没有显示出该法院有任何过错影响到他的实质性权利并需要重新审理。

卡罗尔在2019年控告时任美国总统特朗普曾在20世纪90年代中期对其性侵，特朗普一直予以否认。2023年5月，纽约南区联邦法院法官判定特朗普曾性侵卡罗尔，在2022年对卡罗尔构成名誉诽谤，需向卡罗尔支付500万美元赔偿损失。特朗普对此提起上诉，并表示纽约南区联邦法院在多个有关证据的判决中犯错，要求重新审理。

此外，在另一起卡罗尔起诉特朗普的案件审理中，纽约南区联邦法院一个陪审团2024年1月作出裁决，要求特朗普向卡罗尔支付总计8330万美元的名誉诽谤赔偿金和罚金。特朗普对这一巨额赔偿裁决的上诉仍在处理过程中。

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