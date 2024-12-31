新华社联合国12月30日电（记者施春）联合国秘书长古特雷斯30日发表2025年视频新年致辞，呼吁各国齐心协力，使2025年成为一个新开端。

古特雷斯说，2024年，战争正在造成巨大的痛苦、磨难和流离失所，不平等和分裂无处不在，加剧着紧张和不信任。但即使在最黑暗的日子里，“我也曾目睹了推动变革的希望”。他说：“我在人道主义英雄身上看到了希望，他们正在克服巨大障碍，帮助最脆弱的民众。”“我在发展中国家看到了希望，它们正在为寻求金融和气候公正而努力奋斗。”

他说，“我们刚刚经历了10年致命的高温”。他敦促各国在2025年大幅减少碳排放，“这是必要的，也是可能的”。

古特雷斯说，今年9月世界各国领导人共同通过了《未来契约》，这同样让人们看到了希望。《未来契约》倡导推动裁军，建设和平，改革全球金融体系，为妇女和青年争取更多机会，此外也一如既往地促使人们坚持人权、国际法和《联合国宪章》所体现的价值观和原则。

他呼吁各国齐心协力，“不再让世界四分五裂，而是联合起来，使2025年成为一个新的开端”。

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