新华网利雅得12月30日电（记者王海洲）中资大型商超温超28日在沙特阿拉伯首都利雅得正式开业，受到沙特投资部官员、各国驻沙使节和当地华人华侨的热烈欢迎和高度评价，标志着中国高标准商超、生态农场及生鲜物流链在沙特落地。

12月28日，驻沙外交官受邀参观温超。记者王海洲 摄

沙特投资部高级官员、中国驻沙特大使常华、多国驻沙特外交官、驻沙中资企业代表、华人华侨代表百余人出席开业活动。

沙特投资部农业与食品加工业总经理穆罕默德·欧哈利在致辞中表示，温超的开业不仅丰富了沙特商超市场的品牌，也为中沙商贸投资合作树立了新的标杆。他赞赏温超投资布局长远，产业规模巨大，中国品牌的进驻对保障提升沙特食品安全具有重要作用。

12月28日，沙特投资部农业与食品加工业总经理穆罕默德·欧哈利(左）与温超物业业主萨得罕·班达尔（右）参观温超。记者王海洲 摄

当天上午，沙特高级官员和多国驻沙使节共同受邀参观温超，品尝、体验了丰富的新鲜蔬果和中国特色美食。不少外交官点赞中国智慧农业，表示中国企业能在沙特这样的极端气候条件下建设生态农场，种植新鲜的蔬菜水果，这充分体现了中国人的智慧，非常了不起。

斯里兰卡驻沙特大使奥马尔表示：“斯里兰卡有许多中国美食，但我没想到在沙特能尝到最新鲜的蔬菜和最正宗的中国菜。”

日本驻沙特大使森野川端对售卖的日本和牛及进口调味品表示了高度认可。“看到这些熟悉的日本食材让我感到非常亲切。”

尼泊尔驻沙特大使纳雷什说：“能够在沙特看到具有现代化设计感和人性化服务的中国商超让我感到十分惊喜。”

温超沙方物业业主、沙特萨得罕集团副董事长萨得罕·班达尔说：“我们为温超划拨了超过6000平方米的空间，并提供了大量设施支持。中国文化在利雅得的影响力越来越大，尤其是在商业领域。温超是集合多种理念的‘一站式’商业文化空间，这将是一个具有战略性的旗舰项目。”

温超集团董事长孙建省表示，集团对在沙特投资兴业充满信心，“我们不仅在利雅得投资建设350亩绿色生态农场和大型物流仓储中心，确保产品的质量、鲜度和充足供应；更致力于帮助中国优质产品出海沙特、中东市场，为海外华人提供家的味道。”

12月28日，在沙华人华侨在温超选购。记者王海洲 摄

据了解，温超于2021年开始布局投资沙特，经过三年的投资建设成功落地，为沙特居民带来更加便捷、舒适、美好的购物与生活体验，同时集团也将以中国、亚洲美食为窗口，为顾客提供体验了解中国文化的空间和平台。

12月28日，沙特籍员工在温超收银台工作。记者王海洲 摄

(责编：王禹蘅、刘叶婷)