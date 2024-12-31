新华社内比都12月30日电 通讯｜“再也不担心缺水了”——中企项目破解缅甸小村庄用水难题

新华社记者黎广滔 张东强

缅甸内比都的莱韦镇昂达村，村民乃温梭和家人正从蓄水池接取喷涌而出的自来水。

“村里以前一直严重缺水，周边打井也找不到水源，每天要走很远的路取水六七次，水质还没保障。现在有了中国援建的供水系统，缺水问题解决了。”乃温梭说。

由澜湄合作专项基金资助、首次在缅甸开展的澜湄国家“清水行动、绿色发展”乡村惠民示范项目日前顺利竣工并移交村民使用。项目由中国水利部长江水利委员会长江科学院牵头，中国国家电投云南国际电力投资有限公司（云南国际）承建。

据国家电投（缅甸）零碳能源有限公司董事长程燕介绍，云南国际为昂达村建设了包括深水井、水塔、引水管道、蓄水池等在内的供水保障系统，有效地解决了村民的饮用水问题，同时缓解了牲畜用水困难，提升了畜禽养殖存活率。“我们衷心希望这个项目能持续造福村民，推动当地绿色产业发展。”

据村民介绍，昂达村现有300多人，大多是农民。过去村里没有公共供水系统，不仅日常生活用水困难，还严重限制了粮食产量和牲畜养殖规模。

昂达村管理员觉梭莫说，以前村民们晚上不睡觉去打水是常有的事，稍晚一步就可能取不到水。现在这一整套供水系统，成功解决了困扰全村已久的用水问题。“我再也不用担心缺水问题了，村民们都非常高兴。”

为早日用上干净水，昂达村村民向项目建设提供了力所能及的帮助。乃温梭自愿捐出了自家的一块地。“我家的地能派上用场，我很荣幸、也很开心。”他说。

昂达村村民也纷纷对中方援建的供水项目表达感谢。村委会秘书觉图说：“感谢中方为村里解决了缺水难题，这让我对未来的生活有了更多期待。”

在项目竣工移交剪彩仪式上，缅甸合作社和农村发展部部长拉莫表示，中方积极助力湄公河－澜沧江区域国家的民生发展，此次项目不仅为村民提供了干净的饮用水，还为乡村农牧业的发展提供了水源保障。

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