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2024年越南总和生育率创历史新低

2024年12月31日08:44 | 来源：新华网
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　　新华社河内12月30日电（记者胡佳丽）越通社30日援引越南卫生部人口局数据称，2024年越南总和生育率（即平均每名妇女生育子女数）为1.91，创历史新低，预计未来几年将继续下降。

　　越南卫生部人口局统计数据显示，越南总和生育率已连续3年低于确保全国人口稳定所需的2.1，2022年为2.01，2023年为1.96，2024年再降至1.91。若总和生育率照此趋势下降，2054年后越南人口将开始负增长且降幅持续增大。

　　统计数据显示，2023年越南人口总数为1.04亿，60岁及以上人口约1600万，约占总人口的16%。据越通社报道，自2011年开始越南60岁及以上人口超过10%，进入老龄化社会。

　　越南人口于2023年突破1亿，成为世界上第15个、东南亚第3个人口过亿的国家。越南卫生部人口局局长黎青勇说，当前越南人口面临地区不均衡、性别比失调、人口老龄化等新挑战，总和生育率缺乏可持续性且出现低生育趋势。

　　越通社报道说，越南卫生部正起草《人口法》草案，预计将于2025年提交越南国会。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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