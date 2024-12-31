中方积极助力产业合作和人才培养

本报记者 曹师韵

2024年印度尼西亚矿业峰会日前在雅加达举行，与会人士共同探讨印尼矿产资源开发利用及产业链发展。印尼能源和矿产资源部部长巴赫利尔指出，印尼拥有巨大的自然资源潜力，未来将加快下游产业发展，进一步提升资源附加值，推动经济增长，创造更多优质就业机会。

印尼矿产资源丰富，煤炭、镍、锡、铜、铝土、黄金等资源储量均位居世界前列，但资源开发利用水平仍有待提高。近年来，印尼政府不断加大矿产资源开发利用力度，以资源禀赋为依托，推动经济转型升级，并在全球产业链中谋求更高价值。2023年，采矿业产值占印尼国内生产总值的11.9%。

矿产资源产业链的延伸是印尼促推矿业转型升级的重要抓手。以镍为例，印尼官方最新数据显示，该国镍储量世界第一，占世界镍储量的40%—45%。随着全球能源转型，镍在锂离子电池中的重要性日益提升。自2020年起，印尼政府禁止未经加工的镍矿石出口，要求出口商在印尼国内建设加工厂，以提高产业附加值和国际竞争力，推动印尼从单纯的资源出口国转变为资源加工国。

印尼政府积极吸引外资建立冶炼厂，形成从镍矿开采到不锈钢、锂电池生产的一体化产业链布局。苏拉威西岛和马鲁古群岛等地有多个工业园区建成投产，已成为全球镍资源加工的重要基地。在相关政策推动下，印尼当地镍矿冶炼和下游加工得到发展，镍资源附加值持续提升。印尼中央统计局的数据显示，2019年至2022年，该国镍及其产品的出口额从8.1亿美元飙升至59亿美元。印尼的镍冶炼厂从2014年的2家增至目前的40多家。

印尼政府同时探索矿产能源的高效清洁开发利用。印尼是全球主要煤炭生产国和出口国之一，煤电装机容量大，是印尼全国主要的能源供给方式。近年来，印尼政府在优化煤炭资源开发和利用方面采取了多项举措，包括加快淘汰老旧燃煤电站、推动燃煤电站升级改造、探索煤炭清洁能源技术等。

印尼政府还努力优化矿业投资环境。2020年印尼颁布《矿产与煤炭矿业法修正案》，以改善采矿业的管理和监管，同时增加国家收益。修正案赋予中央政府管理采矿许可证，旨在简化许可流程，减少官僚主义。

今年11月，印尼总统普拉博沃访问中国期间，中印尼两国签署联合声明表示，双方将在矿产领域加强互利、可持续合作。近年来，中印尼两国在矿产开发和产业链建设方面的合作不断深化，涵盖多个领域并取得积极进展。中国青山控股集团在印尼投资建设了全球产业链最长的不锈钢生产基地；中国魏桥创业集团投资建设了印尼第一家也是东南亚最大的冶炼级氧化铝厂。

中企还积极帮助当地培养人才。今年8月，中国—印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室在万隆理工学院揭牌，中印尼两国企业和高校将利用该实验室开展科学研究，共同培养专业人才。实验室将在6年内为印尼培养100名工程博士、1000名工程硕士、1万名工匠等新能源材料与绿色冶金科技方面的人才，帮助印尼提升在相关领域的研究水平。印尼海洋与投资统筹部前部长卢胡特称赞印尼政府与中国高校和中国企业的产学研合作模式，感谢相关项目为印尼培养输送了高素质冶金工程技术人才，在资源清洁利用与新能源材料产业领域发挥了重要作用。

（本报雅加达电）

《 人民日报 》（ 2024年12月31日 14 版）

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