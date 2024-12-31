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澳大利亚政商界人士期待加强对华经贸合作——

“中国市场对澳大利亚企业极具吸引力”

本报记者  陈效卫
2024年12月31日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　澳大利亚统计局最新数据显示，截至今年10月，在过去的12个月内，澳大利亚南澳州对华出口额达创纪录的44.3亿澳元（1澳元约合4.54元人民币），同比增长45%。南澳州贸易部长乔·萨卡克斯表示，在当前全球经济充满挑战的背景下，这一成绩令人鼓舞。

　　南澳州对华贸易的增长，是当前中国和澳大利亚经贸合作取得积极进展的一个缩影。去年以来，中澳双方按照世贸组织规则，就关注的经贸问题进行了磋商并取得成效。澳大利亚大麦、煤炭、棉花、葡萄酒、牛肉等产品恢复对华出口。今年，350家主要来自南澳州的酿酒商重新进入中国市场，此前被暂停对华出口资格的澳10家牛肉类加工企业也已全部解除禁令。澳大利亚政府预测，澳对华牛肉出口将在2024—2025财年（2024年7月至2025年6月）创下新纪录。不久前，中澳双方主管部门就龙虾输华事宜进行了深入、有效的技术沟通，中方对澳方提供的整改措施进行了评估，已经依法依规恢复相关产品口岸常规检验检疫。澳大利亚贸易部长法瑞尔表示，这是个“极好的结果”。

　　中国是澳大利亚农产品、矿产品、工业制成品的主要进口国。2023年，中澳双边货物贸易额比上年增长4.1%，中国连续15年成为澳大利亚第一大贸易伙伴；澳对华投资同比增长11.7%，在中国新设立澳资企业数量比上年增长40.2%。近年来，中澳经贸合作向更多领域延伸。例如，在新能源合作方面，中澳在风电和光伏领域互补性强，中国拥有相关技术及设备制造优势，澳大利亚则拥有丰富的太阳能和风能资源，双方合作基础良好。中国电建投资建设的塔斯马尼亚州牧牛山风电场，5年来累计发电量达20亿千瓦时，为63500多户家庭提供优质的清洁能源。北京能源国际控股有限公司近期收购了5个澳大利亚光伏电场，预计每年将生产约22亿千瓦时的清洁能源，可为近40万户家庭供电，减少170万吨碳排放。

　　中澳加强经贸合作，为澳大利亚民众带来实实在在的好处。在第七届上海进博会上，澳大利亚派出了250多家企业参会，参会人数为历届最多。来自新南威尔士州、昆士兰州、南澳州和维多利亚州的肉类、海鲜、葡萄酒、乳制品、保健品、农产品和消费品等受到中国市场青睐。2024年8月，澳大利亚中国工商业委员会发布的报告显示，2022—2023财年（2022年7月至2023年6月）对华贸易使澳大利亚家庭年可支配收入增加2600澳元，同比增长4.6%，为澳创造了近60万个就业机会。澳大利亚独立经济学家索尔·埃斯莱克表示：“对华出口贸易约占澳大利亚GDP的7%，中国对我们非常重要。”

　　在不久前举行的中澳高质量发展经济合作论坛上，法瑞尔表示，贸易是澳中两国关系的基石，中国是澳大利亚最大贸易伙伴。随着双方贸易多样化，双边贸易额还会进一步增长。澳大利亚中国工商业委员会主席戴维·奥尔森表示，澳大利亚工商界人士在澳中经济关系中发挥着重要作用，通过项目合作、文化交流等拉近两国经济关系，并为未来奠定基础。“我们将探讨新的贸易投资合作领域，不断创造经济合作机会。”

　　“中国市场对澳大利亚企业极具吸引力，澳中双边经贸关系发展为澳大利亚企业开辟了商机。”澳大利亚商业峰会主席弗兰克·阿拉法奇表示，澳大利亚企业期待与中方加强贸易与投资联系，扩大互利机会。

　　（本报堪培拉12月30日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年12月31日 14 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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