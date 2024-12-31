本报记者 岳林炜 朱玥颖

花王上海工厂大门。

花王（中国）供图

第七届进博会期间，参观者在花王展台体验相关产品。

花王（中国）供图

第七届进博会期间的花王展台。

本报记者 岳林炜摄

花王上海工厂鸟瞰图。

花王（中国）供图

位于上海闵行区马桥镇的花王上海工厂门前，有一条马路被命名为“花王路”。上世纪90年代工厂建厂之初，这条路还是砂石小径，如今已升级为拥有4条机动车道的公路。“这条路的变迁不仅是日本花王集团30多年来在中国蓬勃发展的真实写照，也折射了花王集团与中国市场的共同发展繁荣。”花王上海工厂总经理顾韧对记者说。

不断扩大高水平对外开放——

“中国市场一直充满韧性和活力”

顾韧的桌上摆着两张照片：一张是1996年花王上海工厂建立之初拍摄的，工厂周边都是村庄和农田；一张是近期拍摄的，现代化的工业园区配有住宅区，绿树成荫，环境优美。

2017年底，紧邻花王上海工厂的嘉闵高架路建成通车，高架路入口距该厂只有约200米，花王上海工厂周边交通物流便利程度再次得到大幅提升。2023年秋天，当地政府对“花王路”进行景观升级改造。2024年春天，道路两旁新种植的樱花竞相绽放，“花王路”成为周边居民赏花的热门去处。

“中国具有超大规模市场优势，消费市场充满活力，我们深耕中国市场的决心从未改变。”花王集团专务执行董事西口徹在接受本报记者采访时表示，近年来，中国产业结构不断优化，为外资企业在华发展提供了广阔机遇。

花王集团1993年进入中国市场，最初的业务是销售洗面奶、洗发水等。西口徹介绍，多年来，集团旗下品牌产品深受中国消费者的喜爱。“如今，花王（中国）已发展为涵盖家庭生活用品、化妆品和工业用化学品等不同业务领域的综合性集团企业。”

“上海工厂投产初期，许多经销商开着卡车在工厂门口等待装货，当时的火爆情景我仍记忆犹新。”花王（中国）研发中心总监马世庆1995年就进入花王（中国）工作，他说，面对中国消费者日益多元化的消费需求，花王（中国）不断推出新产品，深度参与中国日用消费品市场的发展。

“中国不断扩大高水平对外开放。”曾在中国工作多年的西口徹对记者表示，“中国市场一直充满韧性和活力。在中国日用消费品市场蓬勃发展的背景下，花王集团在中国的业务规模呈现快速增长态势。”

根据中国国家统计局公布的数据，2023年中国化妆品零售额达4142亿元人民币，是2006年零售额的10倍多。据相关负责人介绍，2006年花王（中国）开始在华布局化妆品业务并实现快速发展，到2023年在华化妆品销量增长超过10倍。“我们始终与中国市场同发展、共壮大。”西口徹说。

采访过程中，西口徹多次提到花王集团今年2月推出的一款以中国研发团队为核心研发的产品。他介绍，产品从研发、测试到生产、销售，全环节都在中国进行，“在研发阶段，我们就融入了中国消费者的个性化需求”。在西口徹看来，该产品在中国市场取得成功，是因为契合了当下中国消费者对美好生活的追求，也证明了花王集团在华业务本土化战略的正确性。“随着中国经济的持续发展，中国消费者对生活质量的追求越来越高，消费需求呈现出个性化、多样化、高品质的倾向，这些消费市场的新动向为花王拓展在华业务提供了新机遇。”西口徹说。

“从全球市场布局来看，当前日本以外的业务占花王集团总体销售额约45%。”西口徹表示，“中国市场一直是我们最重要的海外市场，为花王集团在亚洲市场的发展壮大作出重要贡献。”

中国营商环境持续优化——

“为花王在中国深入推进本土化提供了重要支撑”

位于上海紫竹科学园区的花王（中国）研发中心设立于2004年，该中心的设立是花王集团在华业务迈向“本土创新”的标志性动作。据花王（中国）研发中心总经理山崎律子介绍，中心设立之初研发内容相对单一，但随着中国消费品市场的快速发展，该中心如今已成为花王集团在海外设立的14个研发中心中规模最大、业务范围最广的一个。“中心的发展历程正是花王集团重视中国市场、把握中国机遇的生动体现。”山崎律子说。

推动传统中医药领域的基础研究是中心本土化的鲜明特色之一，上海交通大学副教授李胜天对此深有感触。2005年，长期从事神经科学研究的李胜天在从日本回国的航班上偶遇时任花王（中国）研发中心基础研究部门的负责人，由此开启了上海交通大学与花王（中国）在传统中医药领域的产学研合作。

2013年，花王（中国）研发中心与李胜天成立联合研究室，至今已在针灸的作用机制、中国敏感肌肤人群等多个方向进行了深入合作研究。李胜天告诉记者，以中医药研究为重点，坚持发展本土化特色，这很好诠释了花王面向中国消费者、扎根中国市场的经营理念。

20多年来，借助中国不断提升的科研水平和开放包容的创新环境，研发中心的创新研发能力不断增强。目前，该中心中国员工数量占比已超九成，本土化团队挑起了花王在华研发业务的大梁。

距花王上海工厂仅15分钟车程的马桥人工智能创新试验区，是上海市人工智能与城市发展深度融合的实践高地之一，成立5年多来吸引了一大批智能机器人相关高科技企业在此聚集。今年8月，花王上海工厂引进的新一批工业用机器人，正是该试验区入驻企业研发的产品。

生产车间里，一台中国产的工业机械臂正忙碌作业。顾韧向记者介绍，花王（中国）的生产线逐步向自动化、数字化、无人化过渡，这离不开中国智能制造产业发展的支持。“此前，我们的工厂车间并没有预留自动化改造的空间，国外进口的工业机器人占地较大，无法满足现场操作的要求。随着近年来中国在工业机器人领域的快速发展，工业机器人更加小巧、精确，满足了生产线自动化改造的需求。”

近年来，花王（中国）年均投入数千万元人民币，用于生产线的智能化改造，并不断提升技术设备的本土化率。花王上海工厂健康护理用品二号车间现有的11条生产线中，已有5条生产线完成了产品装箱和码放阶段自动化改造。未来，工厂内其他生产线的产品装箱和码放也将陆续采用中国产工业机器人，中国产的无人驾驶叉车也将逐步投用，进行车间搬运工作。

顾韧表示：“中国产业链供应链体系日益完备，制造业技术水平的不断提高，研发人才的丰富储备以及营商环境的持续优化，为花王在中国深入推进本土化提供了重要支撑。”

将现在的工厂用地续签50年——

“这是我们看好中国市场的坚定承诺”

花王上海工厂所在的闵行区，一直是外商投资中国的主要聚集地之一，外资企业已成为促进当地经济增长的重要动力源。据上海市闵行区商务委员会副主任沈丽介绍，2023年该区新设外资企业832家，同比增长27.2%，新增实到外资14.23亿美元，同比增长7%。亮眼的成绩背后，是当地政府持续改善营商环境、积极服务内外资企业的不懈努力。

2015年，面对应接不暇的订单，花王上海工厂急需新建一座生产车间。在牵头这一项目期间，顾韧对闵行区政府“送服务上门”、为外资企业排忧解难深有体会。在公司向闵行区政府部门提出申请后，该扩建工程被列为区重点项目，政府部门多次主动召开协调会议。“从提出申请到拿到动工许可仅用了6个月，比原先预计1年左右的时间大大减少。”顾韧感叹道，这为工厂尽快扩大产能赢得了宝贵时间。

通过提供公平竞争市场环境，常态化开展对包括花王在内的重点企业“服务包”制度，积极搭建企业服务平台，闵行区政府建立完善“服务保障重点产业项目引进和建设机制”，不断提升项目审批效率，提高服务响应时效。同时，在区、街镇、园区等不同层级建立常态化企业走访、外资企业圆桌会议等多种机制，畅通政企沟通渠道，落实“首问负责制”，加快解决企业诉求。

花王上海工厂所占工业用地即将面临续约事宜。今年3月，闵行区政府公布大力推进新型工业化高质量发展的若干政策意见，提出给予优质项目土地出让费用及年限支持。顾韧向记者透露，花王（中国）计划将现在的工厂用地再续签50年。“这是我们看好中国市场的坚定承诺，也是继续扎根中国、深耕中国的有力保证。”

当前，中国正加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展。西口徹认为，中国发展新质生产力有利于进一步激发创新活力、提高生产效率。中国市场在发展过程中不断催生新业态、新赛道，花王将专注深耕优势领域，不断研发新技术、新产品，助力在华事业发展。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2024年12月31日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)