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中方希望安理会在新的一年找到中东问题综合全面有效解决办法

2024年12月31日04:21 | 来源：新华网
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　　新华社联合国12月30日电 中国常驻联合国副代表耿爽30日在安理会中东局势紧急公开会上表示，希望安理会在新的一年找到中东问题综合、全面、有效的解决办法。

　　耿爽表示，2024年中东地区冲突对抗不断升级，紧张局势持续蔓延。面对一波未平一波又起的中东乱局，面对相互刺激、轮番升级的紧张局势，安理会有必要在新的一年总结经验教训，加强团结协作，努力寻求共识，采取有效行动，找到中东问题综合、全面、有效的解决办法。

　　耿爽说，中方呼吁中东地区各冲突当事方避免采取加剧紧张局势的行动，当务之急是停火止暴。加沙地带的冲突已经延宕太久，立即实现持久停火是开展一切工作的前提。黎以之间的停火十分脆弱，已经达成的协议必须得到有效执行。中方呼吁也门胡塞武装停止袭扰商船和其他袭击行为，呼吁以色列等有关国家停止对也门的空袭。

　　耿爽说，中方呼吁中东地区各国通过对话协商解决分歧、化解矛盾，实现和平共处。各国要相互尊重主权和领土完整，相互尊重正当的生存和发展权利，相互尊重合理安全关切。中方支持中东国家秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，共同推动构建可持续的中东安全新架构。

　　耿爽说，中东不是大国博弈的角斗场，也不能成为域外国家地缘争夺的受害者。有关各方应充分尊重中东国家的历史文化传统，支持叙利亚等中东国家实现和平和解，走上符合自身国情的发展道路。在地区热点问题上，要尊重是非曲直，秉持公平正义，支持和协助地区国家找到化解矛盾冲突的方法，而不是选边站队、制造对抗。

　　耿爽说，中方呼吁国际社会加大努力，推动巴勒斯坦问题早日实现全面公正持久解决。事实一再证明，巴勒斯坦问题是中东问题的核心，只有彻底解决巴勒斯坦问题，中东才能真正实现和平稳定。国际社会应以时不我待的紧迫感，重振“两国方案”的政治前景。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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