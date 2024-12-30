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媒体称叙利亚将为全国对话会议成立筹备委员会

2024年12月30日21:56 | 来源：新华网
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新华社大马士革12月30日电（记者程帅朋 冀泽）据叙利亚《祖国报》30日报道，叙利亚将为即将召开的全国对话会议成立筹备委员会，负责邀请与会者、商定会议细节和日期等事宜。

报道引述知情人士的话说，目前与叙利亚各阶层的讨论仍在继续，参加全国对话会议的人数将超过一千。与控制叙东北部大片地区的库尔德人的讨论也在进行，以促成他们派人参会。

“叙利亚沙姆解放武装”领导人艾哈迈德·沙拉29日接受媒体采访时说，全国对话会议将汇集社会各阶层人士，届时将组建一些专门委员会，与会者将就过渡阶段的重要和敏感问题进行投票。沙拉还表示，将在全国对话会议上宣布解散“叙利亚沙姆解放武装”。

据报道，叙利亚新领导层将在首都大马士革召开全国对话会议，目的是组建一个协商委员会，该委员会将拥有立法地位并监督政府工作。

叙利亚政局近来发生剧变。12月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。以穆罕默德·巴希尔为看守总理的过渡政府于10日正式接管权力。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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