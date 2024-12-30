打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“京腔老外”柯马凯

毛予菲 董硕
2024年12月30日21:22 | 来源：环球人物网-《环球人物》杂志
小字号

　　2024年11月，柯马凯在北京接受《环球人物》记者采访。（环球人物记者 侯欣颖/摄）

　　柯马凯，国际共产主义战士、新中国英语教育拓荒人柯鲁克、伊莎白夫妇之子，拥有英国与加拿大双重国籍。1951年出生于北京，1978年毕业于伦敦大学，1994年创办北京京西学校，为在京工作的外籍人士子女提供良好的教育环境。

　　京西学校位于北京城东北，柯马凯将与《环球人物》记者的访谈地点选在那里。早上8点，他从城西出发，驾车穿过半座城市。9点，他风尘仆仆赶到，招呼记者一行。

　　柯马凯今年73岁，步伐矫健、精神矍铄。采访当天，他穿一件粉色细格衬衣，外面套海军蓝羊毛开衫，颇具英伦风。但他一张嘴就是流利的“京片子”，聊天就像说相声，逗得全场乐。

　　自打出生，柯马凯的名字就和中国教育联系在一起。他的父母分别来自英国和加拿大，一生投身中国教育；上世纪50年代，他在北京外国语大学家属院里出生长大，念的是响当当的北京“名校”；改革开放后，为解决在京外籍人士子女的教育问题，他又创建了京西学校。柯马凯大概算得上最懂中国教育的“老外”了。

　　北京京西学校的一座孔子雕像。

　　讲述自己的中国故事，柯马凯也紧紧围绕教育。他从“差生”逆袭，聊到在英国当工人，再聊到创办京西学校。他还回忆起父母晚年对中国教育的关注，感叹自己退休后亲眼所见的中国教育的变革。

　　“差生”的逆袭

　　柯马凯的中国故事，要从很久之前说起。

　　1912年到1913年，柯马凯的姥爷饶和美和姥姥饶珍芳先后从加拿大来到中国成都，在那里相识并结为夫妇。“我姥爷当时在华西协和大学教育系任主任，姥姥创建了蒙特梭利幼儿园和弟维小学。之后，我的太姥姥来中国看望女儿，也留在成都的加拿大学校里教书。他们一直关心教育，干了几十年。”

　　1915年，柯马凯的母亲伊莎白在成都出生，成年后回加拿大读大学。1939年，伊莎白再次回到中国。1942年，她与来自英国的共产主义者、任教于原南京大学的大卫·柯鲁克结为终身伴侣。1948年，柯鲁克夫妇前往石家庄一个叫南海山的村子，参与创建了中央外事学校（今北京外国语大学）。“那些年，我父母为中国培养了许多外语人才。他们的学生中，有国际法庭的法官、使领馆的外交人员，还有外企商人。对此，他们一直很骄傲。”

　　20世纪60年代，伊莎白（前）带孩子们爬长城。后排中为柯马凯。

　　不过，虽然父母是老师，在他所住的北外家属院里，周围邻居也都是教育工作者，但柯马凯小时候却成绩垫底。“我淘气，不爱听讲，还旷课，属于班里的下游，不过我父母从不因成绩批评我。到了小学五年级，不知怎么的，学习成绩就慢慢好起来了。”

　　现在回头看，有些影响是潜移默化的。比如，柯马凯在作文里引用毛主席的语录，得到了语文老师的表扬。他回忆：“我父亲是共产主义者，老爱给我讲马克思主义，家里也有《毛主席语录》，所以我倒背如流。”

　　再比如，柯马凯从北外幼儿园念到北外附小，四年级又被父亲转到崇文小学，开始了寄宿生活。“我始终认为，学校没有好赖之分。有的孩子不喜欢寄宿学校，哭啊闹啊，但我特适应。在北京上中学前，我去英国读了一年书。母亲后来回忆，她在机场送我，一个劲儿地招手，但我头都没回，直接登机了。这不就是现在的父母们希望孩子能有的独立性吗？”

　　柯马凯还有一段珍贵的“钳工记忆”。在北大附中上了一段时间学后，他主动报名去了北京光华木材厂，后来又在海淀农机修配厂干了几个月。“这段经历特有意思。”柯马凯说，“我6岁生日时，父亲送了我一把锯子。你能想象，一个6岁孩子的生日礼物是一把锯子？正是因为父母的有意培养，我从小就爱动手，现在还能修汽车。有时候，我开着车，一听发动机的声儿，就知道问题出在哪儿。”

　　1973年，柯马凯到英国读大学，学物理。因为经济状况不佳，柯马凯先是到伦敦的一家工厂打工攒学费。入学后，他又找到另外两份兼职，一份是在伦敦一所夜校教中文，另一份是在游泳馆当救生员。

　　在那所夜校，柯马凯认识了一位英籍华裔姑娘。两个人坠入爱河，结为夫妻。“一个是出生在北京的英国人，一个是出生在伦敦的中国人，我们登记结婚时，登记员看着我俩说，‘唉，出生地是不是写反了？’”

　　为“洋孩子”办学校

　　1978年，柯马凯大学毕业，带妻子一同回到中国。当时，中国首个研究生院——中国科学技术大学研究生院成立。柯马凯在那里找到一份对口工作——教物理。

　　“那一年，中国开始实行改革开放政策。在此前的上世纪六七十年代，出国留学很少见。而到了1978年，突然一下子‘豁然开朗’。在我任教的研究生院，80%的学生都瞄准了出国进修。后来校方干脆跟我说，‘得了，我们不缺物理老师，你教英语吧’。”

　　就这样，柯马凯转行教语言。不久，他收到美国卫斯理大学的执教聘请书。自1981年起，柯马凯在这所美国高校教中国语言与文化。1988年，他又从美国回到中国，供职于加拿大国际开发署。那两年，柯马凯跟着各种交流项目走遍了中国，于是“老想着自己做点事儿”。进入改革开放大潮的中国，正好为他提供了广阔的天地。

　　“1993年，我的美国朋友白思南，孩子在北京上国际学校，但她觉得学校不够好、不称心。白思南找到我，问我愿不愿意跟他们一起办一所国际学校。她知道我在大学校园里长大，知道我对中国的教育体制有一定了解。”他们一拍即合——要办一所扎根中国的国际学校。

　　“中国实行改革开放政策以来，吸引了一大批外国人才在华就业。人才的流动又催生了新的教育需求。1994年，北京京西学校成立。这所学校的主要使命，就是为‘引进来’的外籍人士子女提供更适合他们的教育环境。”柯马凯说。

　　柯马凯认为，京西学校与其他外籍人士子女学校最大的不同之处，一定是“国际与本土相结合”。“京指北京，西指西式。我们既要和西方的教育模式接轨，又要让外国孩子感受到文明古国的灿烂文化。无论他在中国学1个月还是学10年，京西学校都希望他能跟中国交上朋友，跟中国人民交上朋友。”

　　于是，在京西学校，无论哪个年级，每周都有中国语言文化课，中国文化融入各个科目中。“体育课练太极，音乐课学二胡，中秋节做月饼，农历新年开庙会。”创办之初，京西学校就特地设立了中国文化部，柯马凯任首任部长。如今，早已退休的柯马凯仍担任京西学校中国文化部顾问。

　　一些中西共通之处也成为校园里的重要元素。柯马凯希望，“京西学校是多元、丰富的，也是求同存异的。校园中心有一座小公园，叫作Peace Park，意为和平园。学校里那些来自不同国家的孩子，说不同的语言，有不同的信仰，但绝不会有人喜欢战争超过和平”。

　　至今，京西学校创建30年，拥有近400名教师及员工，学生来自约60个国家，共1500多人。“几十年前，甭管哪个行业的外国人，他们来中国前，都会认真考虑孩子的就学需求。当时一部分外国人因为没有合适的学校，选择将孩子留在本国；还有一部分外国人因此放弃了来中国的机会。而近年来，包括京西学校在内的越来越多的中国国际学校，正在认真解决这些外国孩子的教育需求。据我所知，因为孩子就学问题而‘劝退中国’的外国人士已经越来越少了。当下，中国全面深化改革开放，社会的稳定、经济的腾飞，无论是为中国孩子还是外国孩子，都提供了越来越优越的教育环境。投身于中国改革开放的人，真正享受到了改革开放的红利。”柯马凯说。

　　甭管走到哪，都要去当地学校转悠

　　柯马凯小时候，就经常听父母说起中国教育的发展历程。最显著的变化是，教育越来越普及。“新中国成立时，人均受教育程度可能连小学一年级都到不了。我父母在革命老区的时候，村里头的孩子有几个能上学啊？1958年回访老区乡村时，村里有了小学，学龄的孩子一个不落地上了小学。到了上世纪80年代，义务教育法颁布实行，约九成孩子能完成9年义务教育。再往后，就不光是9年（义务教育）了，全国绝大多数青少年都能一直上到高中。如今，高等教育也在逐渐普及。”

　　2016年，柯马凯65岁，正式退休。可他闲不住，每年都跟着京西学校组织的游学去中国各地再转一圈。柯马凯有个习惯，“甭管走到哪儿，都要去当地学校转悠”。

　　去年，柯马凯去了西藏林芝。他转悠到一座小村庄，跟一户人家的主人热络地聊起天来。柯马凯问：“村里有学校吗？”他回答：“没有。”“孩子上学怎么办？”“政府修了路，坐车20分钟就到隔壁村的学校。”“那有校车接送吗？”那人指指停在自家院子里的一辆白色轿车，自豪地说：“我们自己有车。村里人都富起来了，用不着校车，都自己开车接送。”

　　2023年5月，柯马凯参观林芝市第二小学。图为柯马凯（前排右二）和藏族民众一同跳舞。

　　在林芝的一所小学，柯马凯坐在教室最后一排，听了一整节藏文课。“大概四五十分钟的时间，老师没说一句汉语，黑板上也没出现一个汉字。我翻了翻课本，除了最后一页关于印刷厂的信息是汉字外，其他都是藏文。下课后，孩子们围上来。我问道，‘学藏文好还是汉文好？’他们异口同声，‘都好’。哎呦！那一刻，我觉得特温馨。其实我也一样，在中国出生长大，掌握两种语言，熟悉两种文化，这是幸福的事儿。”

　　眼前的一切，让柯马凯想起多年前西藏自治区的教育情况，“根据中国官方发布的教育年鉴，在上世纪80年代，西藏仍是全国受教育程度最落后的地区，而现在，那里的变化翻天覆地”。

　　柯马凯告诉《环球人物》记者：“中国农村地区的教育，是我母亲晚年最关心的问题之一。她始终认为，教育的关注点不在‘拔尖’，而在‘端底’。近年来，中国脱贫攻坚取得举世瞩目的成就，这是了不起的壮举。而中国的脱贫，绝不仅仅指在物质上吃饱穿暖；中国的脱贫，也关乎教育，特别是最边远地区、最底层人民的教育问题。”

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部