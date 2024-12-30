打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“美国老成都”的“巴适”生活

李佩蔺 高玮怡
2024年12月30日21:21 | 来源：环球人物网
小字号

　　2024年9月，江喃在成都接受《环球人物》记者采访。（王博硕/摄）

　　江喃，本名Jonathan，出生于美国西雅图，成都喃喃文化传播有限公司董事长、文化推广媒体人，2005年因成都电视台一档名为《道听途说》的节目走进大众视野。

　　绿荫掩映下的茶馆里人头攒动，茶客们高声闲谈。江喃自在地融入其中，用四川话和记者摆起了“龙门阵”。如果忽略他的金色卷发和蓝绿色眼眸，只听声音，会误以为他是个地地道道的成都人。

　　今年，是这个美国“蓉漂”旅居成都的第二十六个年头。1998年，江喃从美国西雅图飞到成都，到四川大学进修中国文化。7年后，他以外籍主持的身份，在成都电视台一档名为《道听途说》的节目里惊艳亮相，随即爆红。各类综艺、美食节目的邀约纷至沓来，他也被更多观众所熟知、喜爱。

　　如今，阔别荧屏多年的江喃，转型做起了文化推广博主。“我希望能发挥点余热，让更多人看到成都‘巴适’的安逸生活。”

　　“一见钟情”的成都缘

　　江喃与中国的缘分，要从他的童年说起。小时候，他跟随爷爷奶奶在夏威夷生活。热情善良的老两口经常接纳外国留学生在家中寄宿。

　　“我的爷爷奶奶格外喜欢中国留学生，因为他们普遍比较懂礼貌，还爱学习，也比较好相处。”江喃告诉记者，在和中国留学生相处的日子里，他们一起吃中餐、聊中国文化。通过留学生的描述，他对中国这个大洋彼岸的古老国度充满了种种幻想。

　　长大后，江喃产生了学习中国文化的想法。他进入西雅图大学，专修中国文化、人类学、宗教学3门学科。随着学习的不断深入，他越来越想亲眼看一看真实的中国。1998年，他终于获得了前往四川大学交流的机会。

　　起初，江喃的计划很明确：完成为期半年的交流后，在成都体验3年生活就回美国。没想到，他对成都的历史文化、城市氛围、美景美食一见钟情，年复一年地住了下来。

　　“到成都后，第一件有新鲜感的事就是过春节时，同学邀请我去他家过年。那天，我第一次喝到了中国啤酒，只喝了两三杯就晕了。”江喃笑着说。这次经历让他对中国的民俗及待客之道有了初步了解。

　　要尽快融入“老成都”的生活，必须先过语言关。“我当时决定一整年不说一句英语，只用中文的逻辑去思考。”江喃回忆道。只要有空闲，他就去文殊院的茶馆，跟当地人一起喝茶、“摆龙门阵”，提高四川话水平。

　　“老年人喜欢聊中医、养生，还会聊成都的历史，都很有意思。”这个方法非常奏效，江喃的四川话水平飞速提升。不久后，他的四川朋友建议他取一个中文名字。

　　“我觉得‘江’字发音与我英文名中的‘Jon’相近，而且道教文化崇尚水，姓江再合适不过了；四川话中很多句式都以‘喃’结尾，我当时说话也不太清楚，像是喃喃自语，而佛教文化常用‘喃’字，代表着循序渐进、不急不躁的人生态度，所以就以喃为名了。”

　　外国“辣王”一炮走红

　　让江喃真正在成都立足的，是他对当地美食的热爱，尤其是对麻辣口味的偏爱。

　　“我从小爱吃比较辣的菜，川菜特别合我胃口。”江喃说。这样的口味喜好，与成都“热辣滚烫”的城市特色不谋而合。

　　2005年，江喃报名参加了成都国际美食节的“辣王大赛”，比拼谁最能吃辣。他从2000多名参赛者中脱颖而出，入围前十。决赛阶段，他要挑战一口气吃50个新鲜小米辣（灌木状辣椒）。

　“美国老成都”的“巴适”生活

　　江喃常在节目中展示自己吃辣的“功底”。

　　比赛过程中，江喃不经意间用四川话感慨了一句“辣惨咯”，一下吸引了在场20多家媒体的目光，纷纷对他进行采访。江喃就这样“火”了，被称为“外国辣王”。

　　“那时候，在成都的外国人不多，能说四川话的外国人就更少了，不少电视台想邀请我去做节目。”他从此打开了一扇职业大门，成了一名电视节目主持人。

　　江喃的荧屏首秀就是《道听途说》，这档节目当时在成都几乎家喻户晓。

　“美国老成都”的“巴适”生活

　　江喃曾在成都电视台《道听途说》节目中担任主持人。

　　“我最开始不知道这档节目有多火，工作一段时间后，有一次我准备去电视台上班，站在路边打车时，路过的市民纷纷停下来，喊我‘喃哥’‘喃哥’，我才知道这个节目的影响力有多大。”在积累了一些主持经验后，江喃又投身于自己更加感兴趣的美食节目。新工作不仅满足了他大快朵颐的愿望，也让他在寻觅成都美食的过程中，逐渐加深了对中国文化的理解。

　　“川菜品类丰富，口味也比较包容，成都又是天府之国，环境特别好，蔬菜特别多、特别新鲜。”在江喃看来，食物是最简单、最直接的文化交流方式之一，不管语言有没有障碍，只要菜肴好吃、健康，外国人一样喜欢。

　　“我的父母和美国朋友们特别喜欢吃火锅。现在只要到了圣诞节，不管我回不回美国，他们都要吃火锅。我还让他们尝试吃花椒，他们对这种食材特别好奇，都觉得很香。”随着江喃在成都的时间越来越长，他的美国亲友的饮食习惯也有了不少改变。

　　现在，江喃盘下了天府新区青龙老街的一套老房子，计划将这里打造成一家素食餐厅，用川菜的烹饪方式做一些创新的素食菜。

　　“我还没有找到离开的理由”

　　除了方言和美食，江喃也热衷于解锁更多的文化体验。

　　“我有很多师父！我学中医、学散打评书，后来又拜师学习书法。中国的拜师礼仪非常隆重，这是中华民族特有的传统美德。拜师，不单是为了学艺，也要学习为人处世的智慧，更好地融入这里。”

　　爱好众多的江喃，说自己并没有刻意计划什么，只是单纯地喜欢“耍稀奇”（四川方言，意为尝试、体验新鲜事物）。正是在这种心态的驱使下，2020年，他创办了喃喃文化传播有限公司，并开通短视频账号，想把这座城市带给他的独特感受分享给更多人。

　“美国老成都”的“巴适”生活

　　江喃的短视频账号“喃喃之行”收获了不少粉丝。

　　“如果有朋友来成都，我会推荐他们去大慈寺、文殊院，或者都江堰古镇，感受中国传统文化的魅力。”江喃笑道，“但如果大家真的想带点儿什么东西回去，在我看来，最好的方式就是待上一段时间，选择一些文化项目，专注地去体验、学习。”

　　成都已经成为他的第二故乡，他也见证了这里的发展变化。

　　“1998年时，二环路才刚修好，双流机场只有一个小航站楼。当时我出行大多是骑自行车、开私家车或者打出租车。现在不仅有了地铁、高铁，还新修了天府机场，交通方面的变化简直令人难以想象！而且空气也更加干净了，生态环境越来越好。单从这些细节就能直观地感受到，自改革开放以来，中国以肉眼可见的速度发生着翻天覆地的变化。”

　　从成都出发，江喃开始走向中国更广阔的天地。在陕西西安，他惊叹于兵马俑的磅礴气势、逼真神态；在甘肃敦煌，绚丽的壁画令他眼花缭乱、思绪飞扬。“除了现代化的基础设施，中国对于历史文化遗产的保护、研究，也值得借鉴、点赞。”

　　江喃感慨中国之大，每个城市的历史、美景、美食都独具特色，让他充满探索的热情。“正因如此，我还没有找到离开的理由。以前大家看电视，也就100多个频道，现在做自媒体，每个人都是一个频道。我想让自己的频道被看见，还要狠下一番苦功！希望未来能创作出更多优质短视频，让更多外国人感受到中国的魅力。”

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部