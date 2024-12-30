李佩蔺 高玮怡

2024年9月，江喃在成都接受《环球人物》记者采访。（王博硕/摄）

江喃，本名Jonathan，出生于美国西雅图，成都喃喃文化传播有限公司董事长、文化推广媒体人，2005年因成都电视台一档名为《道听途说》的节目走进大众视野。

绿荫掩映下的茶馆里人头攒动，茶客们高声闲谈。江喃自在地融入其中，用四川话和记者摆起了“龙门阵”。如果忽略他的金色卷发和蓝绿色眼眸，只听声音，会误以为他是个地地道道的成都人。

今年，是这个美国“蓉漂”旅居成都的第二十六个年头。1998年，江喃从美国西雅图飞到成都，到四川大学进修中国文化。7年后，他以外籍主持的身份，在成都电视台一档名为《道听途说》的节目里惊艳亮相，随即爆红。各类综艺、美食节目的邀约纷至沓来，他也被更多观众所熟知、喜爱。

如今，阔别荧屏多年的江喃，转型做起了文化推广博主。“我希望能发挥点余热，让更多人看到成都‘巴适’的安逸生活。”

“一见钟情”的成都缘

江喃与中国的缘分，要从他的童年说起。小时候，他跟随爷爷奶奶在夏威夷生活。热情善良的老两口经常接纳外国留学生在家中寄宿。

“我的爷爷奶奶格外喜欢中国留学生，因为他们普遍比较懂礼貌，还爱学习，也比较好相处。”江喃告诉记者，在和中国留学生相处的日子里，他们一起吃中餐、聊中国文化。通过留学生的描述，他对中国这个大洋彼岸的古老国度充满了种种幻想。

长大后，江喃产生了学习中国文化的想法。他进入西雅图大学，专修中国文化、人类学、宗教学3门学科。随着学习的不断深入，他越来越想亲眼看一看真实的中国。1998年，他终于获得了前往四川大学交流的机会。

起初，江喃的计划很明确：完成为期半年的交流后，在成都体验3年生活就回美国。没想到，他对成都的历史文化、城市氛围、美景美食一见钟情，年复一年地住了下来。

“到成都后，第一件有新鲜感的事就是过春节时，同学邀请我去他家过年。那天，我第一次喝到了中国啤酒，只喝了两三杯就晕了。”江喃笑着说。这次经历让他对中国的民俗及待客之道有了初步了解。

要尽快融入“老成都”的生活，必须先过语言关。“我当时决定一整年不说一句英语，只用中文的逻辑去思考。”江喃回忆道。只要有空闲，他就去文殊院的茶馆，跟当地人一起喝茶、“摆龙门阵”，提高四川话水平。

“老年人喜欢聊中医、养生，还会聊成都的历史，都很有意思。”这个方法非常奏效，江喃的四川话水平飞速提升。不久后，他的四川朋友建议他取一个中文名字。

“我觉得‘江’字发音与我英文名中的‘Jon’相近，而且道教文化崇尚水，姓江再合适不过了；四川话中很多句式都以‘喃’结尾，我当时说话也不太清楚，像是喃喃自语，而佛教文化常用‘喃’字，代表着循序渐进、不急不躁的人生态度，所以就以喃为名了。”

外国“辣王”一炮走红

让江喃真正在成都立足的，是他对当地美食的热爱，尤其是对麻辣口味的偏爱。

“我从小爱吃比较辣的菜，川菜特别合我胃口。”江喃说。这样的口味喜好，与成都“热辣滚烫”的城市特色不谋而合。

2005年，江喃报名参加了成都国际美食节的“辣王大赛”，比拼谁最能吃辣。他从2000多名参赛者中脱颖而出，入围前十。决赛阶段，他要挑战一口气吃50个新鲜小米辣（灌木状辣椒）。

江喃常在节目中展示自己吃辣的“功底”。

比赛过程中，江喃不经意间用四川话感慨了一句“辣惨咯”，一下吸引了在场20多家媒体的目光，纷纷对他进行采访。江喃就这样“火”了，被称为“外国辣王”。

“那时候，在成都的外国人不多，能说四川话的外国人就更少了，不少电视台想邀请我去做节目。”他从此打开了一扇职业大门，成了一名电视节目主持人。

江喃的荧屏首秀就是《道听途说》，这档节目当时在成都几乎家喻户晓。

江喃曾在成都电视台《道听途说》节目中担任主持人。

“我最开始不知道这档节目有多火，工作一段时间后，有一次我准备去电视台上班，站在路边打车时，路过的市民纷纷停下来，喊我‘喃哥’‘喃哥’，我才知道这个节目的影响力有多大。”在积累了一些主持经验后，江喃又投身于自己更加感兴趣的美食节目。新工作不仅满足了他大快朵颐的愿望，也让他在寻觅成都美食的过程中，逐渐加深了对中国文化的理解。

“川菜品类丰富，口味也比较包容，成都又是天府之国，环境特别好，蔬菜特别多、特别新鲜。”在江喃看来，食物是最简单、最直接的文化交流方式之一，不管语言有没有障碍，只要菜肴好吃、健康，外国人一样喜欢。

“我的父母和美国朋友们特别喜欢吃火锅。现在只要到了圣诞节，不管我回不回美国，他们都要吃火锅。我还让他们尝试吃花椒，他们对这种食材特别好奇，都觉得很香。”随着江喃在成都的时间越来越长，他的美国亲友的饮食习惯也有了不少改变。

现在，江喃盘下了天府新区青龙老街的一套老房子，计划将这里打造成一家素食餐厅，用川菜的烹饪方式做一些创新的素食菜。

“我还没有找到离开的理由”

除了方言和美食，江喃也热衷于解锁更多的文化体验。

“我有很多师父！我学中医、学散打评书，后来又拜师学习书法。中国的拜师礼仪非常隆重，这是中华民族特有的传统美德。拜师，不单是为了学艺，也要学习为人处世的智慧，更好地融入这里。”

爱好众多的江喃，说自己并没有刻意计划什么，只是单纯地喜欢“耍稀奇”（四川方言，意为尝试、体验新鲜事物）。正是在这种心态的驱使下，2020年，他创办了喃喃文化传播有限公司，并开通短视频账号，想把这座城市带给他的独特感受分享给更多人。

江喃的短视频账号“喃喃之行”收获了不少粉丝。

“如果有朋友来成都，我会推荐他们去大慈寺、文殊院，或者都江堰古镇，感受中国传统文化的魅力。”江喃笑道，“但如果大家真的想带点儿什么东西回去，在我看来，最好的方式就是待上一段时间，选择一些文化项目，专注地去体验、学习。”

成都已经成为他的第二故乡，他也见证了这里的发展变化。

“1998年时，二环路才刚修好，双流机场只有一个小航站楼。当时我出行大多是骑自行车、开私家车或者打出租车。现在不仅有了地铁、高铁，还新修了天府机场，交通方面的变化简直令人难以想象！而且空气也更加干净了，生态环境越来越好。单从这些细节就能直观地感受到，自改革开放以来，中国以肉眼可见的速度发生着翻天覆地的变化。”

从成都出发，江喃开始走向中国更广阔的天地。在陕西西安，他惊叹于兵马俑的磅礴气势、逼真神态；在甘肃敦煌，绚丽的壁画令他眼花缭乱、思绪飞扬。“除了现代化的基础设施，中国对于历史文化遗产的保护、研究，也值得借鉴、点赞。”

江喃感慨中国之大，每个城市的历史、美景、美食都独具特色，让他充满探索的热情。“正因如此，我还没有找到离开的理由。以前大家看电视，也就100多个频道，现在做自媒体，每个人都是一个频道。我想让自己的频道被看见，还要狠下一番苦功！希望未来能创作出更多优质短视频，让更多外国人感受到中国的魅力。”

(责编：赵欣悦、袁勃)