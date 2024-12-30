新华社巴拿马城12月30日电 题：美军遗留未爆炸弹贻害巴拿马数十载

新华社记者陈昊佺

2004年的一天，42岁的巴拿马人萨比诺·里韦拉走进科隆省皮尼亚区的一片雨林，他本想摘些香蕉带给家人，却不幸踩到了一枚美军未爆炮弹，家中9个孩子从此失去了父亲……

20年后，巴拿马摄影师阿尔弗雷多·马蒂斯在巴拿马运河博物馆举办了一场名为“未爆的炸弹”展览，展示美军“未爆的炸弹”带来的祸害。此前，马蒂斯无意间在巴拿马一处美军废弃建筑中发现一个信封，上面写着“未爆的炸弹”，里面却空空如也，这引起了他的好奇。之后他走访多个美军未爆炸弹受害者家庭，并收集了大量素材。

1903年，随着巴拿马在美国逼迫下签订不平等的《巴拿马运河条约》，一个“国中之国”——美国占领的巴拿马运河区由此诞生。为在运河区训练驻军，美军在巴拿马中部修建了多座训练靶场，但发射的炮弹中很多并未马上爆炸。

1977年，巴拿马与美国签署新的《巴拿马运河条约》和《关于巴拿马运河永久中立和经营的条约》，规定自1999年12月31日起，巴拿马将全部收回运河的管理和防务权，美军届时将全部撤出。条约执行细则规定，美国有义务在撤出前“采取一切手段”清除运河区内可能威胁当地民众生命的物品。但据美国詹姆斯·麦迪逊大学2001年发布的报告，美军在巴拿马留下了约12万枚未爆炸弹。

20世纪90年代，为解决该问题，巴美两国政府成立联合工作组。巴拿马环境历史学家吉列尔莫·卡斯特罗和社会学家洛德斯·洛萨诺曾一起参与联合工作组的工作。

卡斯特罗说，美方专家当时对未爆炸弹问题三缄其口，只有当巴方成员明确提出要求时，他们才勉强透露一些消息。“我感觉他们一直在拖延时间，等运河移交后好脱身回国。”

美方撤离后，大批巴拿马民众搬入运河区居住。洛萨诺当时负责向民众普及未爆炸弹的危害，她记得，有居民把炸弹里的雷管拆出来炸鱼，还有人把未击发的子弹做成项链。

“当时有人卖一种装在水桶里的白色纱布，说点燃后可以用来快速清理灌木丛，后来我们发现这种纱布含有从美军弹药中提取的白磷。”洛萨诺说，当地曾发生过小孩被白磷烧死的惨剧。

据巴拿马国家公园和环境基金会统计，截至2015年，已有21名巴拿马人死于美军未爆炸弹，还有多人因爆炸致伤致残。

这些常规弹药只是美军遗留未爆炸弹的冰山一角。二战期间，美国曾在巴拿马圣何塞岛进行化学武器试验。2002年，禁止化学武器组织在岛上发现了8枚美国遗留的化武炸弹，其中有6枚重型炸弹可能含有剧毒气体光气。直到2017年，在巴拿马政府的多次要求下，美国才销毁这批炸弹。

“巴拿马人民为收回运河经历了漫长斗争，”卡斯特罗说，“这些未爆炸弹时刻提醒我们，虽然美国占领结束了，但我们仍在为此付出代价。”

(责编：王禹蘅、刘叶婷)