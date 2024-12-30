打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美军遗留未爆炸弹贻害巴拿马数十载

2024年12月30日16:19 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴拿马城12月30日电　题：美军遗留未爆炸弹贻害巴拿马数十载

　　新华社记者陈昊佺

　　2004年的一天，42岁的巴拿马人萨比诺·里韦拉走进科隆省皮尼亚区的一片雨林，他本想摘些香蕉带给家人，却不幸踩到了一枚美军未爆炮弹，家中9个孩子从此失去了父亲……

　　20年后，巴拿马摄影师阿尔弗雷多·马蒂斯在巴拿马运河博物馆举办了一场名为“未爆的炸弹”展览，展示美军“未爆的炸弹”带来的祸害。此前，马蒂斯无意间在巴拿马一处美军废弃建筑中发现一个信封，上面写着“未爆的炸弹”，里面却空空如也，这引起了他的好奇。之后他走访多个美军未爆炸弹受害者家庭，并收集了大量素材。

　　1903年，随着巴拿马在美国逼迫下签订不平等的《巴拿马运河条约》，一个“国中之国”——美国占领的巴拿马运河区由此诞生。为在运河区训练驻军，美军在巴拿马中部修建了多座训练靶场，但发射的炮弹中很多并未马上爆炸。

　　1977年，巴拿马与美国签署新的《巴拿马运河条约》和《关于巴拿马运河永久中立和经营的条约》，规定自1999年12月31日起，巴拿马将全部收回运河的管理和防务权，美军届时将全部撤出。条约执行细则规定，美国有义务在撤出前“采取一切手段”清除运河区内可能威胁当地民众生命的物品。但据美国詹姆斯·麦迪逊大学2001年发布的报告，美军在巴拿马留下了约12万枚未爆炸弹。

　　20世纪90年代，为解决该问题，巴美两国政府成立联合工作组。巴拿马环境历史学家吉列尔莫·卡斯特罗和社会学家洛德斯·洛萨诺曾一起参与联合工作组的工作。

　　卡斯特罗说，美方专家当时对未爆炸弹问题三缄其口，只有当巴方成员明确提出要求时，他们才勉强透露一些消息。“我感觉他们一直在拖延时间，等运河移交后好脱身回国。”

　　美方撤离后，大批巴拿马民众搬入运河区居住。洛萨诺当时负责向民众普及未爆炸弹的危害，她记得，有居民把炸弹里的雷管拆出来炸鱼，还有人把未击发的子弹做成项链。

　　“当时有人卖一种装在水桶里的白色纱布，说点燃后可以用来快速清理灌木丛，后来我们发现这种纱布含有从美军弹药中提取的白磷。”洛萨诺说，当地曾发生过小孩被白磷烧死的惨剧。

　　据巴拿马国家公园和环境基金会统计，截至2015年，已有21名巴拿马人死于美军未爆炸弹，还有多人因爆炸致伤致残。

　　这些常规弹药只是美军遗留未爆炸弹的冰山一角。二战期间，美国曾在巴拿马圣何塞岛进行化学武器试验。2002年，禁止化学武器组织在岛上发现了8枚美国遗留的化武炸弹，其中有6枚重型炸弹可能含有剧毒气体光气。直到2017年，在巴拿马政府的多次要求下，美国才销毁这批炸弹。

　　“巴拿马人民为收回运河经历了漫长斗争，”卡斯特罗说，“这些未爆炸弹时刻提醒我们，虽然美国占领结束了，但我们仍在为此付出代价。”

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部