人民网讯 据阿联酋通讯社12月30日报道，2024年，阿联酋通过提升基础设施、扩大航线网络和推进绿色发展，进一步巩固了其作为全球航空枢纽的领先地位。

阿联酋航空业继续成为经济发展的重要引擎。数据显示，2024年阿联酋航空公司座位容量达到8710万，同比增加10.5%，较2019年增长15%。据国际航空数据公司（OAG）统计，阿联酋航空业的增速远高于全球平均水平。阿联酋民航总局预计，今年旅客吞吐量将达到1.5亿人次，较去年的1.34亿人次实现大幅增长。

基础设施方面，阿联酋宣布斥资1280亿迪拉姆扩建阿勒马克图姆国际机场，建成后其年旅客吞吐能力将达2.6亿人次，成为全球最大的机场。此外，阿联酋的主要航空公司持续扩展国际航线，12月座位容量已超过639万。

阿联酋还积极推进航空业可持续发展。今年，迪拜机场启动全球最大规模太阳能板项目，预计满足迪拜国际机场6.5%的能源需求和阿勒马克图姆国际机场20%的能源需求。同时，阿联酋航空公司以现代化机队显著降低碳排放，进一步实现绿色发展。

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