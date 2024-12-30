人民网北京12月30日电 （王婧、杨春燕）2024年12月28日，由北京外国语大学区域与全球治理高等研究院、北京外国语大学亚洲学院、北京外国语大学中国马来研究中心、北京大学东盟国家研究中心、社会科学文献出版社联合举办的《马来西亚发展报告（2024）》新书发布会暨“同心济沧海，携手向未来”中马关系研讨会通过线上方式顺利举行。

《马来西亚发展报告（2024）》新书发布会暨“同心济沧海，携手向未来”中马关系研讨会成功举办。北京外国语大学供图

发布会分为新书发布仪式、会议主旨发言、与会专家学者发言、会议总结暨闭幕致辞四个环节，分别由北京外国语大学亚洲学院院长苏莹莹、北京外国语大学亚洲学院宋清润和北京外国语大学亚洲学院副教授傅聪聪、北京大学区域与国别研究院副院长翟崑教授主持。发布会上，北京外国语大学副校长赵刚、社会科学文献出版社党委书记、社长冀祥德等先后致辞。

《马来西亚发展报告（2024）》与会嘉宾合影留念。北京外国语大学供图

在新书发布仪式上，苏莹莹感谢了社会各界对蓝皮书的认可，并指出《马来西亚发展报告》凝聚了中马两国学者们的智慧，体现了两国学界在马来西亚研究领域的精诚合作，进一步推动国内外马来西亚研究领域专家学者的深入沟通与交流。

赵刚表示，作为北外“双一流”建设标志性成果、“国别和区域研究蓝皮书系列”成果的重要组成部分，《马来西亚发展报告》具有重要学术价值和现实意义。2024年是中马建交50周年，在这一重要的历史节点上，《马来西亚发展报告（2024）》无疑将为深化两国友好关系，拓展中马学术交流领域添上重要的注脚。

冀祥德表示，《马来西亚蓝皮书》是“皮书”系列中国别区域研究成果的重要组成部分，是区域国别学学科建设的重要成果，它打破了区域国别研究的语言壁垒、文字壁垒，以及建立在此基础上的文化壁垒与思维模式壁垒，具有重要学术价值和现实意义。在中马建交50周年的背景下，《马来西亚发展报告（2024）》系统呈现了2023年至2024年初马来西亚政治、经济、外交以及中马关系的最新发展态势，抓住“马来西亚高铁项目”“马来西亚5G网络建设”“中马新能源汽车合作”等热点问题，全方位、多维度、立体化地审视该年度马来西亚发展情况，既有助于加深一般读者对马来西亚一年以来情况的了解，又为专家学者和相关工作人员提供了权威的参考，意义重大。

据了解，《马来西亚发展报告（2024）》由北京外国语大学亚洲学院、中国马来研究中心与北京大学东盟国家研究中心合作，组织国内外知名高校和研究机构的专家学者撰写。蓝皮书以马来西亚内外形势发展变化为核心主题，集中研讨马来西亚2023年的政治、经济、外交、文化、中马关系等议题，蓝皮书分为总报告、分报告、专题报告、中马关系、中马建交50周年专栏和附录六个部分。

来自中国社会科学院、中国现代国际关系研究院、北京大学、华侨大学、厦门大学、国防科技大学、中国传媒大学、云南大学、中山大学、天津外国语大学、大连外国语大学、西安外国语大学、广东外语外贸大学、云南民族大学、海南师范大学、广西民族大学、中共广西区委党校、闽江师范高等专科学校、海南外国语职业学院以及马来亚大学、马来西亚拉曼大学、马来西亚鑫智库、新加坡国立大学等高校和研究机构的专家学者、年轻学子，以及社科文献出版社的领导和编辑等共70余人出席会议。

(责编：艾雯、杨牧)