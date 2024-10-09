中国绝不走殖民掠夺的老路，也绝不走国强必霸的歪路，而是走和平发展的人间正道。中国实现现代化是世界和平力量的增长，是国际正义力量的壮大

参加联合国维和行动30多年来，5万余人次中国军人和2700余人次中国警察前赴后继，足迹遍布20多个国家和地区；海军护航编队连续16年在亚丁湾、索马里海域护航，累计护送近7300艘中外船舶；“和平方舟”号医院船到访50多个国家和地区，服务民众30多万人次；面对动荡与危机，中方始终为和平奔走，为促谈努力……无论国际风云如何变幻，中国始终坚持走和平发展道路，坚定维护世界和平、促进共同发展。

和平性是中华文明的突出特性。在5000多年的文明发展中，和平、和睦、和谐的追求深深植根于中华民族的精神世界之中，深深溶化在中国人民的血脉之中。新中国成立75年来，中国没有主动挑起过任何一场战争和冲突，没有侵占过别国一寸土地，是唯一将和平发展写入宪法和执政党党章、上升为国家意志的大国。新时代以来，面对“建设一个什么样的世界、如何建设这个世界”的重大课题，中国给出了构建人类命运共同体这个时代答案。构建人类命运共同体理念顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，展现了中国坚持走和平发展道路的坚定决心，开辟了和平和进步的新境界。

走和平发展道路，是中国式现代化的鲜明特征和必然选择。中国绝不走殖民掠夺的老路，也绝不走国强必霸的歪路，而是走和平发展的人间正道。中方倡导以对话弥合分歧、以合作化解争端，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，主张以团结精神和共赢思维应对复杂交织的安全挑战，营造公道正义、共建共享的安全格局。中国始终坚定践行联合国宪章宗旨和原则，维护国际关系基本准则和国际公平正义，尊重各国自主选择发展道路和社会制度的权利。中国实现现代化是世界和平力量的增长，是国际正义力量的壮大，无论发展到什么程度，中国永远不称霸、永远不搞扩张。

秉持构建人类命运共同体理念，中国为推动世界和平发展担当作为。中国携手150多个国家和30多个国际组织共建“一带一路”，搭建了世界上范围最广、规模最大的国际合作平台，促进合作共赢、共同发展。中国提出并推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣注入新动能。中国努力探索中国特色的热点问题解决之道，在乌克兰危机、巴以冲突以及涉及朝鲜半岛、伊朗、缅甸、阿富汗等问题上发挥建设性作用，推动五核国发表关于防止核战争的联合声明，取得促成沙特伊朗和解复交等重要成果，为破解安全困境、完善安全治理提供助力，为消弭冲突、建设和平铺路架桥。联合国秘书长古特雷斯表示，中国的和平发展是人类历史上的崇高事业，有利于全人类的和平和进步。

中国走和平发展道路的决心不会改变，同各国友好合作的决心不会改变，促进世界共同发展的决心不会改变。新征程上，中国将始终坚定站在历史正确一边、人类文明进步一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，同各国人民一道，开创人类社会更加美好的未来。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2024年10月09日 03 版）

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(责编：岳弘彬、牛镛)