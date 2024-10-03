“以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴，是新时代新征程党和国家的中心任务。今天，我们庆祝共和国华诞的最好行动，就是把这一前无古人的伟大事业不断推向前进。”习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立75周年招待会上发表重要讲话，回顾新中国成立75年来取得的伟大成就，强调推进中国式现代化必须坚持中国共产党领导、坚持中国特色社会主义道路、坚持以人民为中心、坚持走和平发展道路，为在新时代新征程上创造出新的更大辉煌、为人类和平发展的崇高事业作出新的更大贡献提供了遵循、指明了方向。

75年来，中国共产党团结带领全国各族人民不懈奋斗，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹，中国发生沧海桑田的巨大变化，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。中国式现代化展开的壮美画卷，呈现出的无比光明灿烂的前景，不仅让全体中国人民充满自豪，也令世界瞩目。许多国家、政党领导人和国际组织负责人近日纷纷祝贺中华人民共和国成立75周年，称赞中国经济、社会和科技发展成就举世瞩目，国际影响力不断提升，相信中国人民必将在建设中国特色社会主义事业中不断取得新的更大成就。

中国不断实现发展进步，根本在于坚持中国共产党的领导。中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。中国共产党发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，坚定不移推进全面从严治党，努力以党的自我革命引领伟大社会革命。中国共产党始终同人民风雨同舟，坚持一切为了人民，一切依靠人民，努力让全体人民在共同奋斗中共享改革发展成果。“中国共产党有先进的思想理念指引，坚持实事求是、与时俱进，赢得了中国人民的衷心拥护，整个国家的力量被凝聚在一起。”澳大利亚联邦人文学院院士马克林认为，中国式现代化取得重大成就，归根结底源于中国共产党的领导。

道路决定命运。走出一条符合本国国情的现代化道路，是广大发展中国家不懈的追求。中国坚持独立自主开拓前进道路，坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上。改革开放以来，中国共产党带领人民在不断探索中开辟了中国特色社会主义道路，走出了中国式现代化道路。中国有道不变、志不改的坚定决心和坚强意志，坚持走中国特色社会主义道路，进一步全面深化改革、扩大开放，着力推动高质量发展，就一定能把国家发展进步的命运牢牢掌握在中国人民手中。

中国特色社会主义制度更加成熟更加定型，全过程人民民主不断发展，汇聚起全国各族人民团结奋斗的磅礴力量。许许多多的中国人以国家富强为念，以人民幸福为盼，把个人小我融入国家大我，以只争朝夕的历史主动、主人翁的责任担当，锐意进取、迎难而上，共同推动国家发展进步。国际人士认为，中国式民主的本质和核心是人民当家作主，这样的民主是真正的民主，中国共产党在决策过程中欢迎所有人提出建议，“当你们这样做，你们就拥有了全部力量”。中国愿继续同世界上一切追求和平、发展、公平、正义、民主、自由的国家和人民，共同探讨实现广泛、真实、管用的民主的路径，为人类政治文明进步作出新贡献。

当前，世界之变、时代之变、历史之变不断向广度和深度延展，中国改革发展稳定任务之艰巨繁重前所未有。前进道路不可能一马平川，必定会有艰难险阻，可能遇到风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。但我们坚信，任何困难都无法阻挡中国人民前进的步伐。只要14亿多中国人心往一处想、劲往一处使，同舟共济、众志成城，就没有干不成的事、迈不过的坎，就一定能够书写更加绚丽精彩的新篇章。

《 人民日报 》（ 2024年10月03日 03 版）

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