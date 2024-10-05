回望过去，改革开放创造了中国发展奇迹。展望未来，中国进一步全面深化改革、扩大开放，将为推动高质量发展、推进中国式现代化持续注入强劲动力

“国庆假期首日，中国铁路系统创下客运量的历史纪录”“国庆期间，中国出境游热度高涨”“积极的出行意愿、景点的人山人海，印证民众对未来的积极预期”……境外媒体近日持续关注中国国庆假期出行和消费，从各地旺盛的人气、涌动的活力中看到了一个生机勃勃、繁荣发展的中国。

新中国成立75年来，中国经济实力、综合国力和国际影响力实现历史性跨越。特别是中共十八大以来，以习近平同志为核心的中共中央以新发展理念为引领，着力激发高质量发展的动力、活力、潜力，有效应对前进道路上的各种风险挑战，有力促进了经济持续健康发展。数据显示，1979年至2023年，中国国内生产总值年均增长8.9%，远高于同期世界经济3%的增速水平，对世界经济增长的年均贡献率为24.8%。展望未来，习近平主席指出：“我们将持续推动高质量发展，持续推进中国式现代化，既让中国人民不断过上更好生活，也为世界可持续发展作出更大贡献。中国发展前景是光明的，我们有这个底气和信心。”

中国发展活力，源于不断深化改革。从中共十一届三中全会开启中国改革开放和社会主义现代化建设历史新时期，到中共十八届三中全会开启全面深化改革、系统整体设计推进改革的新时代，开创改革开放的全新局面，再到中共二十届三中全会开启新时代新征程进一步全面深化改革、不断开辟中国式现代化的广阔前景，中国几十年来以极大的勇气和魄力持续深化改革，为发展注入源源不断的活力和动力。中国把全面深化改革作为推进中国式现代化的根本动力，坚决破除妨碍推进中国式现代化的思想观念和体制机制弊端，推动生产关系和生产力、上层建筑和经济基础、国家治理和社会发展更好相适应，将为中国式现代化注入强劲动力、提供有力制度保障。“改革绝非易事，但转型的前景无疑是光明的。”谈到中共二十届三中全会明确进一步全面深化改革的总目标并提出300多项重要改革举措，西班牙中国问题专家胡利奥·里奥斯表示，即将到来的是一个更全面、更深刻的改革阶段，也是对到2035年基本实现现代化目标的进一步确认。

中国发展活力，源于不断扩大开放。开放是中国式现代化的鲜明标识。改革开放以来，中国走出了一条在开放中谋求共同发展的道路。中国坚持对外开放基本国策，奉行互利共赢的开放战略，不断提升发展的内外联动性，在实现自身发展的同时也惠及其他国家和人民。中国推进高水平对外开放，不仅来自以开放促改革、促发展的成功实践，也是把握经济发展规律、顺应时代潮流的必然之举。中共二十届三中全会强调，必须坚持对外开放基本国策，坚持以开放促改革，依托中国超大规模市场优势，在扩大国际合作中提升开放能力，建设更高水平开放型经济新体制。未来，中国将稳步扩大制度型开放，深化外贸体制改革，深化外商投资和对外投资管理体制改革，优化区域开放布局，完善推进高质量共建“一带一路”机制。国际人士认为，中国坚持扩大高水平对外开放，不仅将开辟中国式现代化广阔前景，也将以自身经济高质量发展不断为世界提供新机遇。

“改革开放是当代中国最显著的特征、最壮丽的气象。”回望过去，改革开放创造了中国发展奇迹。展望未来，中国进一步全面深化改革、扩大开放，将为推动高质量发展、推进中国式现代化持续注入强劲动力。

《 人民日报 》（ 2024年10月05日 03 版）

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(责编：白宇、卫嘉)