中国以久久为功的韧性不断书写新的绿色奇迹，以绿色发展理念为全球环境治理贡献智慧，以可持续发展行动助力推进全球绿色转型

金秋时节，位于河北省的塞罕坝国家森林公园色彩斑斓、美不胜收。从茫茫荒原上的“一棵松”到今天的百万亩人工林海，半个多世纪以来塞罕坝生态环境质量不断向好，不仅是中国生态文明建设的生动缩影，也成为全球环境治理的“中国榜样”。

中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。新中国成立75年来，中国不断深化对生态文明建设的规律性认识，促进人与自然和谐共生。特别是中共十八大以来，中国把生态文明建设作为关系中华民族永续发展的根本大计，开展了一系列开创性工作，决心之大、力度之大、成效之大前所未有，生态文明建设从理论到实践都发生了历史性、转折性、全局性变化，美丽中国建设迈出重大步伐。

中国以久久为功的韧性不断书写新的绿色奇迹。70多年来，地处毛乌素沙漠边缘的山西省右玉县持续植树造林，林木绿化率从不足0.3%提高到57%，“不毛之地”变成“塞上绿洲”；40多年来，“三北”工程区累计完成造林4.8亿亩，治理退化草原12.8亿亩，森林覆盖率由1978年的5.05%提高到13.84%；本世纪以来，中国为全球贡献了约1/4的新增绿化面积，成为全世界森林资源增长最多最快的国家；新时代以来，中国成为全球空气质量改善速度最快的国家……每一个绿色成就的背后，都体现了中国言出必践、一张蓝图绘到底的坚强决心，都凝结着亿万中国人民为建设一个山川秀美的家园所作的不懈努力。曾经向塞罕坝林场建设者代表颁授“地球卫士奖”的时任联合国副秘书长兼联合国环境规划署执行主任索尔海姆，被“中国人上下一心治理环境的奉献精神”所打动。“中国有太多像塞罕坝一样的故事。”他说，“中国人为保护地球环境付出的努力，不断创造出美丽中国的新篇章。”

中国以绿色发展理念为全球环境治理贡献智慧。倡导“天人合一”是中华文明的鲜明特色。改革开放以来，中国把节约资源和保护环境确立为基本国策，把可持续发展确立为国家战略，大力推进生态文明建设。新时代以来，中国坚持绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，注重同步推进物质文明建设和生态文明建设，促进经济社会发展全面绿色转型。2013年至2023年，中国以年均3.3%的能源消费增速支撑了年均6%以上的经济增长，能耗强度累计下降超过26%，相当于少用约14亿吨标准煤，少排放约29.4亿吨二氧化碳。中国统筹高质量发展和高水平保护，走出了一条生态和经济协调发展、人与自然和谐共生之路，为各国实现绿色发展提供了有益借鉴。

中国以可持续发展行动助力推进全球绿色转型。新时代以来，中国产业结构持续优化升级、能源绿色转型步伐加快，绿色低碳发展迈出重要步伐。面对全球气候变暖的严峻挑战，中国承诺碳达峰碳中和目标，并加快发展风电光伏等新能源。中国建成了全球最大的清洁能源系统，新能源汽车的产销量连续9年位居世界第一。澳大利亚广播公司网站文章指出，没有哪个国家的转型速度和太阳能崛起速度比中国更令人震惊。美国媒体近日刊文认为，中国已经完全改写了全球绿色转型的故事。浙江省“千村示范、万村整治”工程、“蓝色循环”模式等中国可持续发展方案吸引众多海外人士前来取经；蒙内铁路、印度尼西亚青山工业园、老挝万象赛色塔低碳示范区等一批广泛融入绿色理念和技术的高质量共建“一带一路”标志性项目，得到有关国家广泛赞誉……中国行动为共建清洁美丽的世界贡献源源不断的力量。

人不负青山，青山定不负人。新征程上，中国将以更高站位、更宽视野、更大力度来谋划和推进生态文明建设，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展之路，绘就美丽中国新画卷，为全球绿色发展注入更多动力。

《 人民日报 》（ 2024年10月08日 03 版）

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