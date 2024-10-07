面向未来，中国将坚持创新驱动发展战略，朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进，以开放姿态同各国加强创新合作，让科技更好造福人类

“一箭八星”成功发射、“中国天眼”核心阵试验样机开工建设、全球首个百亿参数级遥感解译基础模型发布……近来，中国科技创新好消息频传，展示了中国在科技自立自强上取得的积极成果。中国科技创新能力快速发展，创新驱动发展成效日益显现，为中国高质量发展注入强劲动力，为推进中国式现代化提供有力支撑。

科技兴则民族兴，科技强则国家强。新中国成立75年来，中国科技整体能力持续提升，科技发展取得举世瞩目的成就。从“向科学进军”到“迎来创新的春天”，从“占有一席之地”到“成为具有重要影响力的科技大国”……中国创新的旋律越来越昂扬。当前，中国正锚定2035年建成科技强国的战略目标，不断深化科技体制改革，深入实施创新驱动发展战略，加快推进高水平科技自立自强。世界知识产权组织发布的《2024年全球创新指数（GII）报告》显示，中国在全球的创新力排名较去年上升一位至第十一位，是10年来创新力上升最快的经济体之一。

今日之中国创新动力强劲、创新成果不断涌现，源于中国人民对于创新矢志不渝的追求。以航天事业发展为例，新中国成立75年来，在中国共产党领导下，中国一代代航天人坚持自力更生、自主创新，推动航天事业从无到有、从弱到强、从“蓝图绘梦”到“奋斗圆梦”，实现历史性、高质量、跨越式发展，航天强国建设迈出坚实步伐。今年，嫦娥六号完成了人类历史上首次月球背面采样，突破了多项关键技术。习近平总书记强调：“探月工程成果凝结着我国几代航天人的智慧和心血，从一个侧面展示了我们这些年在科技自立自强上取得的显著成就，充分展现了中国人的志气、骨气和底气。”

今日之中国创新动力强劲、创新成果不断涌现，源于中国不断加大科技创新投入。中国研究与试验发展经费总量于2012年突破1万亿元人民币，2019年突破2万亿元人民币，2022年突破3万亿元人民币。2023年，中国研究与试验发展经费投入总量超过3.3万亿元人民币，比上年增长8.4%，保持稳定增长趋势，为加快实现高水平科技自立自强提供了有力保障。中国良好的创新环境和丰富的人才资源等，吸引不少跨国公司在华加码投资研发中心，加快布局创新赛道。英国《经济学人》网站刊文指出，“中国作为世界研发实验室的作用正日益增强”。

中国式现代化要靠科技现代化作支撑，实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，世界百年未有之大变局加速演进，高技术领域成为国际竞争最前沿和主战场，深刻重塑全球秩序和发展格局。中国高度重视科技的战略先导地位和根本支撑作用，不断加大科技创新力度，加强顶层设计和统筹谋划。中共二十届三中全会对促进新质生产力发展作出部署，强调构建支持全面创新体制机制，提升国家创新体系整体效能。俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫认为，这将为中国发展提供源源不断的活力，也将为提振世界经济作出更多中国贡献。

科技进步是世界性、时代性课题，唯有开放合作才是正道。国际环境越复杂，越要敞开胸怀、打开大门，统筹开放和安全，在开放合作中实现自立自强。中国坚持开放包容、互惠共享的国际科技合作理念，致力于打造开放、公平、公正、非歧视的科技创新开放环境，已与160多个国家和地区建立科技合作关系，签署118个政府间科技合作协定，并面向全球发布《国际科技合作倡议》。正如美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨所说，中国加快创新发展，对中国有利、对发展中国家有利、对世界有利。

“我们要建成的科技强国，应当具有居于世界前列的科技实力和创新能力，支撑经济实力、国防实力、综合国力整体跃升，增进人类福祉，推动全球发展。”面向未来，中国将坚持创新驱动发展战略，朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进，以开放姿态同各国加强创新合作，让科技更好造福人类。

《 人民日报 》（ 2024年10月07日 03 版）

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(责编：岳弘彬、牛镛)