人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

科技创新为高质量发展注入强劲动力（和音）

——把前无古人的伟大事业不断推向前进③

2024年10月07日05:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　面向未来，中国将坚持创新驱动发展战略，朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进，以开放姿态同各国加强创新合作，让科技更好造福人类

 

　　“一箭八星”成功发射、“中国天眼”核心阵试验样机开工建设、全球首个百亿参数级遥感解译基础模型发布……近来，中国科技创新好消息频传，展示了中国在科技自立自强上取得的积极成果。中国科技创新能力快速发展，创新驱动发展成效日益显现，为中国高质量发展注入强劲动力，为推进中国式现代化提供有力支撑。

　　科技兴则民族兴，科技强则国家强。新中国成立75年来，中国科技整体能力持续提升，科技发展取得举世瞩目的成就。从“向科学进军”到“迎来创新的春天”，从“占有一席之地”到“成为具有重要影响力的科技大国”……中国创新的旋律越来越昂扬。当前，中国正锚定2035年建成科技强国的战略目标，不断深化科技体制改革，深入实施创新驱动发展战略，加快推进高水平科技自立自强。世界知识产权组织发布的《2024年全球创新指数（GII）报告》显示，中国在全球的创新力排名较去年上升一位至第十一位，是10年来创新力上升最快的经济体之一。

　　今日之中国创新动力强劲、创新成果不断涌现，源于中国人民对于创新矢志不渝的追求。以航天事业发展为例，新中国成立75年来，在中国共产党领导下，中国一代代航天人坚持自力更生、自主创新，推动航天事业从无到有、从弱到强、从“蓝图绘梦”到“奋斗圆梦”，实现历史性、高质量、跨越式发展，航天强国建设迈出坚实步伐。今年，嫦娥六号完成了人类历史上首次月球背面采样，突破了多项关键技术。习近平总书记强调：“探月工程成果凝结着我国几代航天人的智慧和心血，从一个侧面展示了我们这些年在科技自立自强上取得的显著成就，充分展现了中国人的志气、骨气和底气。”

　　今日之中国创新动力强劲、创新成果不断涌现，源于中国不断加大科技创新投入。中国研究与试验发展经费总量于2012年突破1万亿元人民币，2019年突破2万亿元人民币，2022年突破3万亿元人民币。2023年，中国研究与试验发展经费投入总量超过3.3万亿元人民币，比上年增长8.4%，保持稳定增长趋势，为加快实现高水平科技自立自强提供了有力保障。中国良好的创新环境和丰富的人才资源等，吸引不少跨国公司在华加码投资研发中心，加快布局创新赛道。英国《经济学人》网站刊文指出，“中国作为世界研发实验室的作用正日益增强”。

　　中国式现代化要靠科技现代化作支撑，实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，世界百年未有之大变局加速演进，高技术领域成为国际竞争最前沿和主战场，深刻重塑全球秩序和发展格局。中国高度重视科技的战略先导地位和根本支撑作用，不断加大科技创新力度，加强顶层设计和统筹谋划。中共二十届三中全会对促进新质生产力发展作出部署，强调构建支持全面创新体制机制，提升国家创新体系整体效能。俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫认为，这将为中国发展提供源源不断的活力，也将为提振世界经济作出更多中国贡献。

　　科技进步是世界性、时代性课题，唯有开放合作才是正道。国际环境越复杂，越要敞开胸怀、打开大门，统筹开放和安全，在开放合作中实现自立自强。中国坚持开放包容、互惠共享的国际科技合作理念，致力于打造开放、公平、公正、非歧视的科技创新开放环境，已与160多个国家和地区建立科技合作关系，签署118个政府间科技合作协定，并面向全球发布《国际科技合作倡议》。正如美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨所说，中国加快创新发展，对中国有利、对发展中国家有利、对世界有利。

　　“我们要建成的科技强国，应当具有居于世界前列的科技实力和创新能力，支撑经济实力、国防实力、综合国力整体跃升，增进人类福祉，推动全球发展。”面向未来，中国将坚持创新驱动发展战略，朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进，以开放姿态同各国加强创新合作，让科技更好造福人类。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月07日 03 版）

相关新闻：

团结奋进，书写绚丽精彩新篇章（和音）

建设更高水平开放型经济新体制（和音）

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部