人民网雅加达5月22日电（记者张杰、李培松）当地时间20日，2023年第13届“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛印尼赛区总决赛在雅加达举行。该赛事在中国驻印尼大使馆领侨处和印尼各界人士的支持下，由印尼雅加达华文教育协调机构（简称“雅协”）承办，莱佛士学校集团（RCS）协办、永安药业、协和合唱团、金丹合唱团赞助。

此次决赛以“再欢聚·更美好”为主题，分为青少组、成人组和非华裔组，采用线上线下相结合形式进行，其中青少组是在疫情后首次开展现场决赛，三组共有64名来自印尼各地的选手经过预赛晋级此次总决赛。决赛的评委团由印尼和中国两国的音乐专业人士组成。评委老师们表示，印尼选手们不仅表现出色，还将自己独特的音乐风格融入了华语歌曲中，传递了跨越国界的音乐之音，友谊之声。

决赛现场，音乐声起，时而余音绕梁，时而激情四射。选手们用或悠扬或激昂的歌声，展现出他们特有的青春活力。成人组的深情演唱，精彩纷呈，引发了观众们热烈的掌声和欢呼声，为比赛增添了无限亮点。评委代表曹峰对选手们的表现进行点评，并对选手们在歌曲选定及声音的处理等方面给出了中肯的建议，并对下一届的比赛充满了期待。

选手Sabrina Ho（何智颖） 和Sherlyn Tjiawi（谢易琳）表示：“我们都对华语音乐情有独钟。”选手Hitadewi Abhassara（冯嘉文）说因为自己会唱中文歌，在学校里会被同学崇拜，自己很享受这种感觉。选手Jeanette Soegondo（吴美珍）说：“我从3岁就开始学习中文了，现在每天都在学习。”

三组比赛各决出3名冠亚季军，他们分别是：

海外成人组

第一名 Yuliana（曾利利）

第二名 Vhien Audrey（郑佳恩）

第三名 Antony Budiman（魏志安）

青少年组

第一名 Christopher Aristo（邢世豪）

第二名 Hitadewi Abhassara（冯嘉文）

第三名 Jeanette Soegondo （吴美珍）

非华裔组

第一名 Maruli Tua Lewi Oliver Manihuruk（马利伟）

第二名 Ariesta Dewi Rulyani

第三名 Sherly Engeline Renurth

这9名选手将代表印尼将走向世界舞台，参加全球总决赛。

在下午的颁奖礼上，印尼旅游与创意经济部部长桑迪亚加·乌诺在视频致辞中首先用中文向大家问好，并说：“我们是一家人”。桑迪亚加表示，此次比赛是一个建立兄弟情谊、增进彼此理解的活动。通过比赛，印尼人会更加了解中文，同时可以加强中国和印度尼西亚之间关系，特别是在旅游和创意经济领域。

中国驻印尼大使馆蔡志烽参赞兼总领事在致辞中表示，此次赛事将对弘扬中华文化，乃至品味东方文明魅力、抒写中印尼情谊，产生积极而深远的影响。

印尼驻中国大使馆文化教育参赞李健视频致辞中表示，希望能有更多的印尼青少年积极学习中文，通过“水立方杯”中文大赛走上世界舞台，共同促进印尼与中国的友好合作与发展。

承办大赛的印尼雅加达华文教育协调机构执行主席蔡昌杰在致辞中表示，雅协承办该项赛事，是希望通过唱歌这种喜闻乐见的形式，让更多印尼青少年通过接触中国歌曲，激发他们学习中文的兴趣。值得欣喜的是，一些从“水立方杯”舞台走出的选手，从刚开始的一句中文也不会说，到逐渐用简单的中文甚至会用一口流利的普通话进行交流。

印尼雅加达华文教育协调机构承办的“水立方杯”中文歌曲大赛，自2011年举办至今，被誉为印尼中文歌唱界的最高舞台。

(责编：刘洁妍、刘慧)