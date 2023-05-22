人民网雅加达5月22日电（记者张杰、李培松）印度尼西亚当地时间5月22日16时起，雅万高铁开始联调联试，标志着雅万高铁建设取得新的重大进展，为全线开通运营奠定了坚实基础。

中国铁路国际有限公司相关负责人介绍，联调联试是为确保动车组列车安全平稳运行，在高速铁路开通前进行的严格试验检测和设备调整优化。通过在新建高速铁路开行综合检测列车进行动态检测的方式，对轨道、供电、接触网、通信、信号、预警监测等系统性能进行检测验证，使各系统和整体系统性能达到设计要求，满足开通运营需要。

雅万高铁联调联试工作由中国国家铁路集团有限公司所属中国铁路国际有限公司牵头，组织中国铁路北京局集团有限公司、中国铁道科学研究院集团公司及中印尼两国设计、施工、监理、运维等单位共同参与。

雅万高铁2018年6月9日正式开工建设以来，在中印尼两国元首亲自推动下，经过中印尼铁路建设者的共同努力，工程建设进展顺利。目前，雅万高铁路基、桥涵、隧道等土建工程全部完成，轨道、四电工程基本完成，运营准备工作有序开展。联调联试结束后，还要进行运行试验和安全评估，以上环节完成后将开通运营。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，全长142.3公里，最高运营时速350公里，是“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目，全线采用中国技术、中国标准。项目建成后，雅加达到万隆的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，将极大改善当地交通状况、带动沿线经济社会发展，对深化中印尼两国务实合作、推动共建“一带一路”高质量发展和印尼“全球海洋支点”战略的实施，具有十分重要的意义。

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