人民网 阿尔达克 邓洁

首届中国—中亚峰会圆满落幕。“西安是古丝绸之路的起点，为整个欧亚大陆的文明发展、相互依存和进步做出了贡献。如今，这座连接东西方文明的古城在共建‘一带一路’倡议提出十周年之际，再一次发挥关键作用，圆满举办了这次盛会。”乌兹别克斯坦文艺复兴电视台记者迪娜拉感叹。

迪娜拉说，峰会期间，六国领导人讨论了中国中亚关系发展和中国—中亚元首会晤机制的发展，同时就共同关心的各个领域的合作交换了意见，签署了多个重要文件。中亚国家和中国之间的相互尊重上升到新高度。

哈萨克斯坦BAQ.KZ通讯社记者古丽詹对人民网记者说，在世界格局日益复杂化的背景下，六国首脑齐聚西安，就地区未来发展协调关系、交换看法，这非常重要。相信在不久的将来，各国人民将会感受到峰会成果产生的积极影响。

古丽詹关注到，中国国家主席习近平在峰会上强调，“中亚国家主权、安全、独立、领土完整必须得到维护”“世界需要一个稳定、繁荣、和谐、联通的中亚”。中国国家领导人还就如何建设中国—中亚命运共同体提出了主张。

迪娜拉还注意到，峰会组织方为各国记者创造许多机会，互相介绍本国的发展状况、历史和文化，为中亚和中国记者提供了互学互鉴的机会。

记者们在做好峰会报道的同时，还介绍了古城西安的风景名胜，让世界人民感受到中国厚重的历史积淀与独特的文化魅力。

古丽詹说：“在我三次的中国之旅中，西安是每次的必访之地。西安人民热情好客，整个城市古老的历史氛围给我留下了深刻印象。”

迪娜拉也是西安的常客，“每次到访这座城市，西安都带给我不同的惊喜。”

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