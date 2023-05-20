中国驻墨西哥大使张润在第六届进博会墨西哥推介会上致辞。人民网记者 彭敏摄

人民网墨西哥城5月19日电（记者彭敏、谢佳宁）当地时间5月19日上午，第六届中国国际进口博览会推介会在墨西哥首都墨西哥城成功举办。本次活动由中国国际进口博览局、中国驻墨西哥大使馆共同主办，墨西哥外贸投资和技术企业理事会、中国银行为支持单位。

中国驻墨西哥大使张润表示，墨西哥是中国在拉美第二大贸易伙伴，中国是墨西哥全球第二大贸易伙伴，两国建交51年来经贸合作成果丰硕。进博会是世界各国同中国开展贸易、交流、展示、合作的重要平台，希望墨西哥各级政府及企业积极参加进博会，促进对华合作，共享中国改革开放和经济发展的红利。

中国国际进口博览局副局长孙成海表示，进博会五年来国际影响更加广泛，已经成为全球共享的国际公共产品，为建设开放型世界经济、共建人类命运共同体贡献了中国力量。中国和墨西哥双边贸易基础深厚，希望有更多的墨西哥企业借助进博会平台找到商机，也期待墨西哥当地机构能够进一步发挥优势，组织更多优质展客商参加进博会。

墨西哥外交部亚太司司长费尔南多·冈萨雷斯表示，中国和墨西哥建立全面战略伙伴关系以来，在贸易、经济、教育、技术等方面的合作均取得较好成效。自首届进博会以来，墨西哥企业一直都积极参与，有效推动了中墨两国贸易往来，也为墨西哥产品和服务进入中国市场创造了有利条件。墨西哥外交部将支持墨西哥企业参加第六届进博会。

墨西哥外贸投资和技术企业理事会商业委员会主席拉法埃尔·巴尔德斯表示，中国和墨西哥建交51年以来，两国贸易往来不断增强，成效显著。进博会是全球贸易盛会，为墨西哥企业在中国市场推广产品和服务、认识更多合作伙伴、实现贸易多样化等方面提供重要支撑。墨西哥外贸投资和技术企业理事会将为更多企业参加第六届进博会提供支持和帮助。

中国银行（墨西哥）有限公司行长助理周鹏表示，中国银行（墨西哥）有限公司将一如既往支持墨西哥企业参加进博会，积极开展中墨企业线上线下对接、投资经贸洽谈等工作，帮助更多墨西哥产品和服务出口到中国市场，共享中国开放机遇。

墨西哥牛肉出口公司代表罗赫里奥·佩雷斯表示，作为往届参展企业，墨西哥牛肉出口公司已经通过进博会平台与不少中国企业建立了联系，为开拓中国市场夯实了基础。公司将继续参加进博会，寻求更多商机。

活动现场，进口博览局与墨西哥外贸投资和技术企业理事会签署进博会长期合作备忘录。墨西哥当地政府代表、商协会代表、企业代表、媒体代表等近200人参加本次活动。

活动后，进口博览局与墨西哥外贸投资和技术企业理事会等当地机构作进一步工作交流，就加强深入合作、支持墨西哥企业参展等事宜进行了沟通并达成一致意见。

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