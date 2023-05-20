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“为中肯高质量共建‘一带一路’贡献民间力量”座谈会在肯召开

2023年05月20日11:08 | 来源：人民网-国际频道
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座谈会现场。人民网记者 黄炜鑫摄
座谈会现场。人民网记者 黄炜鑫摄

人民网内罗毕5月19日电（记者黄炜鑫）“为中肯高质量共建‘一带一路’贡献民间力量”座谈会19日在中国驻肯尼亚大使馆召开。座谈会由中国非洲人民友好协会、中国驻肯尼亚大使馆、肯尼亚中国友好协会主办。

第十三届全国政协副主席、中国非洲人民友好协会会长李斌在致辞中说，蒙内铁路、内罗毕快速路、环球贸易中心等重大项目有力推动了肯尼亚经济社会发展。共建“一带一路”倡议在肯尼亚已从理念转化为行动，从愿景转变为现实，必将在未来更好地造福中肯人民。

中国驻肯尼亚大使周平剑在致辞中说，中肯建交后，特别是中非合作论坛成立以来，中肯平等伙伴关系强劲发展，务实合作成果丰硕，给两国和两国人民带来实实在在的利益。中肯高质量共建“一带一路”前景广阔，民间力量为之添砖加瓦大有可为。

肯尼亚中国友好协会秘书长约翰·金蒙迪在致辞中说，肯中共建“一带一路”卓有成效，提升了肯尼亚基础设施水平，带动了当地就业，促进了经济发展。

来自国家卫生健康委、中国路桥、“造梦公益”组织等中方机构及肯牛油果协会、非洲政策研究所、中国友好协会、留华同学会等肯方机构的代表围绕“繁荣之路”“文明之路”“友谊之路”进行分享与交流。

肯尼亚非洲政策研究所所长彼得·卡格万加说，中国是一个负责任的大国，一直在为解决人类面临的共同问题提供中国智慧、中国方案，全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议是中国向国际社会提供的重要公共产品。肯尼亚从共建“一带一路”倡议中受益颇多，蒙内铁路即是肯中合作的一张名片。

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(责编：贾文婷、张悦)

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