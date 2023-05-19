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天津机电职业技术学院教师何琳锋。人民网 陶建摄

“九河下梢天津卫，三道浮桥两道关”，这句话描述的是服务“一带一路”倡议的重要节点——天津。作为中国北方最大的港口城市，天津率先探索和构建了职业教育国际化发展新模式——鲁班工坊，为“一带一路”高质量发展注入了新活力。

葡萄牙鲁班工坊是欧洲大陆第一家鲁班工坊，由天津机电职业技术学院和葡萄牙塞图巴尔理工学院共建，于2018年12月5日正式签约成立，共同培养电气自动化和工业机器人两个专业的人才。

鲁班工坊把中国技术带到欧洲大陆的最西端，让中国工匠精神走向世界。天津机电职业技术学院教师何琳锋是参与葡萄牙鲁班工坊创立并揭牌的教师之一，回想起5年前的那段时光，往事涌现……

只争朝夕 鲁班精神照进大洋彼岸

2018年11月，何琳锋被学校委派前往葡萄牙塞图巴尔理工学院做鲁班工坊的前期筹备工作。对于从未到访过葡萄牙的他来说，这趟旅途充满未知与新奇。“我们是从‘零’到‘有’的过程，从运送设备到运行调试、师生培训等，时间比较紧迫。”何琳锋回忆道。

2018年，塞图巴尔理工学院鲁班工坊中方合作学校天津机电职业技术学院为葡方配置了现代电气控制系统、自动化生产线安装与调试装备、工业机器人与智能视觉系统、药品灌装生产线等16台（套）装备。对于中方的装备，葡方的卢卡斯教授曾表示：“毫无疑问，中国的机械设备和操作能力都处在国际领先水平。”

虽然距离揭牌仪式只有20多天的准备时间，中葡双方师生只争朝夕，没有一刻松懈。虽然当地的生活方式和中国迥然不同，但葡方师生刻苦钻研的精神让他记忆犹新。

“一般葡萄牙当地学生下午很早就放学了，但（鲁班工坊）的葡方学生基本上全程参与，和我们一起安装调试设备，几乎每天都忙到晚上10点多。葡萄牙学生对咱们的先进设备非常好奇，学习热情很高涨。”何琳锋表示。

除了学生，葡方老师同样给他留下了深刻的印象。“让我印象尤为深刻的是塞图巴尔理工学院的卢卡斯教授，单从年龄上来说绝对算是我的长辈，他从来都不耻下问，经常来找我探讨和交流。我们会深入讨论鲁班工坊的设备，像结构框架、器械调试等一些问题。”

卢卡斯教授曾多次带队走访多家中国职业教育培训机构，他认为，中方教学以实际工程项目为导向，注重实际操作和安装，培养学生的科学探究能力和问题解决能力；葡方则擅长设计编程和系统调试，双方不断取长补短，这也拓展了两国的合作空间。

从华灯初上到夜色已深，何琳锋和当地师生每天泡在工坊里。虽然这期间会遇到很多问题，尤其是语言，但中葡双方排除万难,都在为工坊的建立努力着，鲁班的工匠精神也感染激励着大洋彼岸。

鲁班工坊建立的过程并非一帆风顺。何琳锋表示，这期间其实也遇到了很多困难，比如安装设施的不匹配。中国设备使用的是国标插座，并不适用于欧标，所以在那边通电连接后会出现故障。在双方齐心合力的研究下，最终通过增加一个独立控制开关解决了问题。

为了更好地在当地开展教学，除了运送设备，中方老师还在当地开展了大量职业技能培训。何琳锋表示，除了前期和当地师生面对面地培训、答疑解惑外，后期还进行大量的“回访”。

“我们给葡方提供课程标准，以及各种教学视频，并和葡方老师进行线上会议，共同探讨如何更好地结合当地情况来授课。此外，学校之间也会定期举办学术交流。”何琳锋认为，通过深入交流，可以更好地帮助当地学生学习中国技术，培养人才。

授人以鱼不如授人以渔。通过设立鲁班工坊，可以培养大批本地技术人才，将中国的技术、经验和标准推广到当地，并结合实际情况促进当地工业和社会发展。

“鲁班”出海 助力“带路”职业教育发展

2022年8月，首届世界职业院校技能大赛在天津开幕，葡萄牙鲁班工坊中葡师生也在这次大赛中崭露头角。

“我们当时跟葡萄牙师生组成了联合队伍，共同参加智能产线安装与调试的项目比赛，最终斩获银牌，”何琳锋回忆道，“当时正值葡萄牙师生放暑假，他们利用自己的假期时间在工坊中刻苦训练。此外，由于疫情等原因，葡萄牙师生没法来华参赛，再加上时差、语言等问题，最终，我们克服了重重困难取得了优异成绩。”

葡萄牙塞图巴尔理工学院学生路易斯·巴罗索对此记忆犹新：“这不仅体现了鲁班工坊的教学质量，也让我们结下深厚情谊，这里的每一名学生都真心感谢中国。”

4年多来，葡萄牙鲁班工坊在当地相关行业内取得了良好口碑，不少毕业生进入当地知名企业工作。今年将毕业的迪耶戈·罗德里格斯此前告诉记者，已有企业向他提出，“只要你想来，我们随时为你敞开大门”。鲁班工坊在推进专业和职业教育的同时，将理论与实践有机结合，极大缩短毕业生进入企业后的适应期，满足了企业用人需求。

卢卡斯教授在接受媒体采访时表示，葡萄牙鲁班工坊从企业方、教育机构等获得了许多积极反馈。可以说，鲁班工坊已经成为塞图巴尔理工学院的一张名片。

今年是"一带一路"倡议提出10周年，作为“一带一路”教育合作领域的重要成果，鲁班工坊也已成为中国职业教育走向世界的“国家名片”。对中葡两国而言，鲁班工坊更是架设中葡两国的“连心桥”。

(责编：艾雯、常红)