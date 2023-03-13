人民网北京3月13日电 （记者韩硕、崔琦）3月12日，由泰国驻华大使馆举办的“神奇泰国之神奇新篇章”——2023年泰国风情节开幕式在泰国驻华大使官邸举行。本次活动由泰国驻华大使馆携手泰国各驻华官方机构、中国泰国商会、在华泰国企业以及北京的泰国餐厅等共同举办，多国驻华大使受邀参加开幕式，并共同为活动剪彩。

据悉，本次泰国风情节于3月11日、12日向公众开放，通过还原泰国传统市集、演奏特色器乐、展示街头美食和传统手工艺品、表演传统舞蹈及泰拳等活动，向中国民众展现丰富而独特的泰国文化。

“泰国一直以独特的文化和热情好客而闻名，当人们穿梭在本次活动的会场中时，就能够体验到泰国的文化与热情。”泰国驻华大使阿塔育·习萨目在致辞中表示。

阿塔育·习萨目在接受人民网记者采访时表示，他十分看好两国旅游合作前景。“很多泰国游客喜欢来中国体验自然风光，许多中国游客也会去泰国感受泰国文化。我很高兴看到泰国和中国间的国际航班越来越多，相信两国将开展更多旅游互动与合作。”

自1975年中泰两国建交以来，两国关系始终保持健康稳定发展。自今年2月6日起，中国试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游业务，泰国成为首批试点国家之一。

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