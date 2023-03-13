人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

日本"3.11"大地震12年后仍有3万余名避难者 大部分受福岛核事故影响

2023年03月13日09:20 | 来源：海外网
小字号

　　海外网3月12日电 据日本《每日新闻》11日报道，日本“3.11”大地震已过去12年，截至2月，日本仍有30884名避难者，其中大部分人因受到福岛核事故影响而无法返乡。

　　2011年的福岛核事故使福岛县11个市町村遭受重创，如今这些地区正分阶段解除避难指示。浪江町、富冈町和饭馆村分别定于3月末、4月1日和4月末解除避难指示。《每日新闻》表示，福岛核事故善后问题仍堆积如山。

　　一些含有放射性物质的土壤正在福岛县大熊町、双叶町的贮藏设施内保存，这些土壤必须在2045年前搬出福岛县，进行最终处理，然而处理场地迟迟未能敲定。此外，存放在福岛核电站中的核污水定于今年春夏之际排入大海，不少福岛渔业人士对此表示强烈反对。

　　日本复兴厅数据显示，截至2月，日本仍有30884名“3.11”大地震避难者。此外，“3.11”大地震死者约15900人，失踪者2523人，因地震间接原因死亡者3789人，共计22212人。（海外网/王珊宁）

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部