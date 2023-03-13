海外网3月12日电 据日本《每日新闻》11日报道，日本“3.11”大地震已过去12年，截至2月，日本仍有30884名避难者，其中大部分人因受到福岛核事故影响而无法返乡。

2011年的福岛核事故使福岛县11个市町村遭受重创，如今这些地区正分阶段解除避难指示。浪江町、富冈町和饭馆村分别定于3月末、4月1日和4月末解除避难指示。《每日新闻》表示，福岛核事故善后问题仍堆积如山。

一些含有放射性物质的土壤正在福岛县大熊町、双叶町的贮藏设施内保存，这些土壤必须在2045年前搬出福岛县，进行最终处理，然而处理场地迟迟未能敲定。此外，存放在福岛核电站中的核污水定于今年春夏之际排入大海，不少福岛渔业人士对此表示强烈反对。

日本复兴厅数据显示，截至2月，日本仍有30884名“3.11”大地震避难者。此外，“3.11”大地震死者约15900人，失踪者2523人，因地震间接原因死亡者3789人，共计22212人。（海外网/王珊宁）

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