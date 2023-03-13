外国领导人祝贺我新一届领导人

新华社北京3月12日电 一些国家领导人陆续通过致电致函等方式，热烈祝贺习近平当选中华人民共和国主席。

埃及总统塞西表示，您再次出任这一崇高职位，是对您卓越领导能力的高度肯定，更是中国人民对您充分信任的真实体现。相信您将成功领导中国取得更大繁荣进步。期待埃中全面战略伙伴关系继续发展，造福两国人民。

尼泊尔总统班达里表示，尼泊尔和中国一直保持最好的双边关系和合作。尼方高度赞赏您对尼中关系的远见卓识。相信在您领导下，尼中关系和两国合作将不断发展壮大。

厄立特里亚总统伊萨亚斯表示，您再次当选连任，既是对您领导国家取得全面辉煌成就的高度评价，也体现了对中国未来发展道路和快速进步的充分信任。我们深信中国在您领导下将为构建良好健康的多边全球架构发挥不可或缺的关键作用。

吉布提总统盖莱表示，您长期坚定致力于国家发展和人民幸福，赢得了全体中国人民的绝对信任。您再次当选，必将领导中国人民不断实现更大繁荣、成就和光荣。

塞舌尔总统拉姆卡拉旺表示，您全票当选充分证明了您的领导力和致力于促进人民福祉和国家繁荣的奉献精神，将确保中国在重塑基于多边主义、和平、合作、团结的国际格局中继续发挥突出作用。塞方坚定支持一个中国政策，全力支持中国政府为维护国家主权和领土完整所作努力。

苏丹主权委员会主席布尔汉表示，相信您一定能够带领中国全面实现中国式现代化。中国全国两会胜利召开丰富了民主团结的内涵，彰显中国将同世界和地区友好伙伴一道，肩负起促进世界和平与发展的共同责任，共同构建人类命运共同体。

向习近平主席致贺的还有：不丹第五世国王旺楚克、阿塞拜疆总统阿利耶夫，亚美尼亚总统哈恰图良、总理帕什尼扬，安提瓜和巴布达总督威廉斯，土库曼斯坦民族领袖、人民委员会主席库·别尔德穆哈梅多夫，巴基斯坦参议院主席桑吉拉尼、国民议会议长阿什拉夫，上海合作组织秘书长张明、博鳌亚洲论坛理事长潘基文。

一些外国领导人分别通过致电致函等方式，向十四届全国人大一次会议和全国政协十四届一次会议产生的其他新一届领导人表示祝贺。

一、向国务院总理李强致贺的有：俄罗斯总理米舒斯京、文莱苏丹哈桑纳尔、印尼总统佐科，不丹第四世国王旺楚克、第五世国王旺楚克，土库曼斯坦总统谢·别尔德穆哈梅多夫，土库曼斯坦民族领袖、人民委员会主席库·别尔德穆哈梅多夫，哈萨克斯坦总理斯迈洛夫、亚美尼亚总理帕什尼扬、越南总理范明政、老挝总理宋赛、巴基斯坦总理夏巴兹、柬埔寨首相洪森、新加坡总理李显龙、泰国总理巴育、日本首相岸田文雄、蒙古国总理奥云额尔登、不丹首相策林、中非总理莫卢瓦、安提瓜和巴布达总理布朗、博鳌亚洲论坛理事长潘基文。

二、向全国人大常委会委员长赵乐际致贺的有：俄罗斯联邦委员会主席马特维延科、越南国会主席王庭惠、老挝国会主席赛宋蓬、古巴全国人民政权代表大会主席拉索、新加坡总理李显龙、柬埔寨国会主席韩桑林、蒙古国大呼拉尔主席赞登沙特尔、中非国民议会议长萨兰吉、哈萨克斯坦议会上院议长阿希姆巴耶夫、尼加拉瓜国民议会议长波拉斯、圭亚那议长纳迪尔。

三、向全国政协主席王沪宁致贺的有：古巴全国人民政权代表大会主席拉索、哈萨克斯坦议会上院议长阿希姆巴耶夫。

四、向国家副主席韩正致贺的有：越南国家副主席武氏映春、新加坡总理李显龙。