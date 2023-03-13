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当地时间3月3日下午，由60余名中国游客组成的旅行团从广州飞抵新西兰最大城市奥克兰。这是中国试点恢复出境团队旅游后首批赴新西兰的团队游客。

新方在奥克兰机场举行了隆重、热烈的欢迎仪式，当地民众用热情奔放的毛利民族舞蹈拉开了欢迎仪式的序幕。

欢迎仪式上，新西兰旅游部长佩尼·埃纳雷发来贺词，新西兰国会议员陈耐锶、新西兰旅游局国际事务总经理安杰拉·布莱尔、新西兰外交贸易部奥克兰办公室主任梅瑞琦等政要出席，中国驻新西兰大使馆参赞董志学参加欢迎仪式并致辞。

董志学对于中国旅行团时隔3年再次到访新西兰表示热烈欢迎，称本次旅行团的旅游线路极具新西兰特色，既能领略新西兰自然风光，又能感受当地风土人情和多元文化。

董志学表示，跨境旅游是人文交流的重要途径，每一位中国游客都是中新友好的“民间大使”，希望旅行团成员尊重当地法律法规和风俗习惯，文明出行，中国驻新西兰使领馆也将为旅行团在新安全旅游提供必要协助。

安杰拉·布莱尔感谢中国将新西兰列为首批试点恢复中国公民出境团队游的国家。她表示，中国旅行团如期到来，对新西兰的旅游业发展非常重要，为推动新西兰经济复苏带来利好。

自2月6日新西兰被列为首批试点恢复中国公民出境团队游目的地国以来，新西兰各界高度期待。中国驻新西兰大使馆与新西兰政府相关部门和旅游业界持续保持密切沟通，就迎接中国游客来新、推动中新旅游合作高质量发展等进行谋划。

据奥克兰机场客服总监斯科特·塔斯克介绍，除中国南方航空公司的奥克兰-广州航线外，新西兰航空公司和中国东方航空公司都将在今年3月下旬至5月初，逐步恢复每天一班的奥克兰-上海航线，为恢复和加强双边人员交往提供便利。

(责编：崔译戈、刘叶婷)