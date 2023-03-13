新华社洛杉矶3月11日电（记者谭晶晶）运载美日俄4名宇航员的美国太空探索技术公司“龙”飞船11日返回地球，降落在美国东南部佛罗里达州附近海面。

“龙”飞船于美国东部时间11日2时20分（北京时间11日15时20分）脱离国际空间站，启程返回地球。美国东部时间11日21时02分（北京时间12日10时02分）,该飞船降落至佛罗里达州附近的墨西哥湾水域。

执行此次任务的“龙”飞船于去年10月5日从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，将4名宇航员送往国际空间站，执行代号为“Crew-5”的航天任务，开展心血管健康、生物打印、微重力环境下流体运动等方面的科学研究。

这次乘坐“龙”飞船返回地球的4名宇航员分别是美国航天局宇航员妮科尔·曼、约什·卡萨达、日本宇宙航空研究开发机构宇航员若田光一、俄罗斯宇航员安娜·基金娜。

“龙”飞船是美国首个由私营企业建造并运送宇航员往返空间站的载人飞船，也是自美国航天飞机之后首个获美航天局认证的常规运送宇航员往返空间站的新型载人飞船。

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